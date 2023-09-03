الخرطوم.. تفاقم الأوضاع الإنسانية بسبب شح السيولة النقدية

العالم- السودان

واندلعت اشتباكات عنيفة بأسلحة ثقيلة وخفيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدن العاصمة الخرطوم الثلاث، فيما شهدت بعض الأحياء قصفا مدفعيا وجويا، خاصة الواقعة جنوب سلاح المدرعات بحسب شهود عيان.

وأفاد الشهود بأن الجيش استهدف تجمعات ومواقع لقوات الدعم السريع شرقي الخرطوم، وسمعت أصوات انفجارات ضخمة في المنطقة، مع تصاعد أدخنة وتحليق مكثف لطيران الجيش.

والسبت أدت غارة جوية على مدينة أم درمان إلى مقتل ما لا يقل عن عشرين شخصا، وفقا للسلطات الصحية، في واحدة من أكثر الهجمات الجوية فتكا حتى الآن، في القتال المستمر بين جنرالات متناحرين في البلاد.

ووقع الهجوم على منطقة سكنية في المدينة، وفقا لبيان مقتضب من وزارة الصحة، وأصاب الهجوم أيضا عددا غير محدد من الأشخاص.

التطورات تلك تأتي غداة تصريحات لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قال فيها إن نهاية الحرب ستكون بحسم التمرد، الأمر الذي اعتبر قرارا مستمرا بحسم الميدان قبل أية حلول سياسية.

إنسانيا، تلقي الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع بثقلها على الحياة اليومية للمواطنين، الذين لا يستطيعون الحصول على الخبز وعلى مواد أولية أخرى بسبب ضعف السيولة النقدية.

وقالت مواطنة سودانية لقناة العالم: "العيش متوفر لكن الناس ما تقدر تشتري".

كما أدت الحرب الدائرة إلى شح في المحروقات حيث ينتظر المواطن لساعات قبل الحصول على بضعة ليترات من البنزين.

الحرب الدائرة القت بآثارها العميقة أيضا على قطاع الإستشفاء، حيث خرجت عدة مستشفيات من الخدمة بسبب استهدافها المباشر، وأخرى لعدم توافر المستلزمات الطبية الضرورية وسط نداءات الأمم المتحدة التي تحذر من خطورة الوضع الصحي المتـأزم على خلفية الحرب الدائرة بين الجنرالين منذ منتصف إبريل نيسان الماضي.