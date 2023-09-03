السوداني يؤكد ضرورة التزام جميع الأطراف بالسلم الأهلي بكركوك

العالم - العراق

جاء ذلك خلال ترؤس السوداني، اليوم الأحد (3 ايلول 2023)، الجلسة الاعتيادية الـ(36) لمجلس الوزراء، جرى خلالها البحث في تطورات الأوضاع للبلاد، وتناول الملفات الأساسية ضمن أولويات الحكومة، واتخاذ القرارات الخاصة بها.

وحسب بيان صادر عن مكتب السوداني، جدد رئيس الوزراء "التأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف السياسية في كركوك بالحفاظ على السلم الأهلي وتجنب الوقوع في أي فتنة، وعدم الركون إلى منطق العنف والصدامات التي تنعكس سلبا على الوضع العام في العراق"، مشددا على توجيهاته التي أصدرها يوم أمس للجهات المختصة بعدم التردد، بـ "محاسبة كل المتسببين بسقوط الضحايا والجرحى وفقًا للقانون، بعد الانتهاء من التحقيقات والكشف عن ملابسات الأحداث المؤسفة".

وفي مجال الطاقة، اقر المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة رقم (23067 ط) لسنة 2023، بشأن التسوية النهائية مع شركة اكسون موبيل، موجهاً بـ "اعتماد وزارة النفط التسوية النهائية (Settlement Agreement) بين (شركة نفط البصرة وشركة اكسون موبيل) لحسم القضايا الخلافية العالقة التي نشأت عن عقد الخدمة لمشروع حقل غرب القرنة، باستثناء فقرة (المنازعات الضريبية) المبينة في الفقرة (1 -14) من اتفاق التسوية".

وفي الجانب الاقتصادي، أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230185 ق) التي تضمنت بدورها "الموافقة على تعديل سعر منتوج مخلفات التقطير الفراغي (VR) ليكون بسعر (65%) من سعر منتوج زيت الوقود، المجهز إلى معامل الأسفلت المؤكسد المحسوب بسعر (35%) من سعر النشرة العالمية بحسب ما جاء في كتاب وزارة النفط المؤرخ في الأول من تموز 2023".

كما أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (23023 ب) بشأن يوم التشريع العراقي، بحيث يجري "تعديل الفقرة (1) من توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (8 لسنة 2022) لتكون: اعتماد تاريخ 15 من شهر كانون الثاني من كل سنة (يوم التشريع العراقي)، الذي يتوافق مع صدور أول عدد من جريدة الوقائع العراقية في 15 كانون الثاني 1922، تحتفل فيه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية كافة، ونقابة المحامين العراقيين واتحاد الحقوقيين العراقيين، وتُقام فيه المؤتمرات والندوات متناولةً بدايات التشريع القانوني في العالم انطلاقًا من بلاد الرافدين منذ أكثر من (4000 عام) إلى يومنا هذا، واستضافة الرواد وتكريمهم من الشخصيات القانونية في العراق ومن أساتذة جامعيين أو خبراء أو مديرين عامين، ممن لهم الأثر في التشريعات الصادرة والنافذة، وتكريم الموظفين المتميزين من القانونيين".

مجلس الوزراء العراقي صوت بالموافقة خلال جلسته اليوم على تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (23299 لسنة 2023)، لتصبح بحسب الآتي: "إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأجهزة الأمنية والعسكرية بإهداء المعادن الملونة والأسلحة والمعدات العسكرية والخارجة عن الخدمة إلـى هيئة التصنيع الحربي دون ثمن، باستثناء شركات وزارة الصناعة والمعادن في ما يتعلق بمادة النحاس، أما في ما يتعلق بمادة سكراب الحديد، فيستمر العمل وفقًا لقرار مجلس الوزراء (42 لسنة 2017)".

وبمجال دعم استضافة العراق للبطولات الكروية، قرر المجلس تعديل قراره المرقم (23215) لسنة 2023 بحسب طلب وزارة الشباب والرياضة، بإضافة: (البطولات المقبلة لكرة القدم لعام 2023).