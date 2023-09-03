أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد 03 سبتمبر 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- افكار ..

بدء العمل بمشروع خط سكك حديد شلمجه- البصرة في تطور يعزز العلاقات الايرانية العراقية .

- ابرار..

رئيس وزراء العراق بمراسم مشروع سكك حديد شلمجه البصرة.. العلاقات الايرانية العراقية إستراتيجية..

-جمهوري اسلامي..

وزير الخارجية ..مبادرة سلطان عمان وراء المفاوضات غيرالمباشرة مع أمريكا حول الإتفاق النووي.

- جوان ..

دهشة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ..النساء بايران يشكلن أربعين بالمئة من العاملين بالقطاع النووي.

- خراسان ..

خطوة أمريكية جديدة لتأجيج الحرب بأوكرانيا بإرسال ذخائر تحتوي على يورانيوم منضب لأوكرانيا.

- اطلاعات ..

تقرير الأمم المتحدة لمحكمة لاهاي الدولية .. " إسرائيل" نظام تمييز عنصري بكل معنى الكلمة .

- قدس ..

إنتهاء مدة صلاحية الكيان الصهيوني .. أزمات داخلية وتوترات مع أمريكا وتصنيفه كنظام عنصري.

-مردم سالاري ..

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان لطهران اليوم.

- ارمان امروز ..

كييف تتحدث عن نجاح القوات الأوكرانية في إختراق الخطوط الدفاعية للجيش الروسي بالجنوب.

- ايران ..

تصعيد أمريكي في أوكرانيا بإرسال ذخائر حربية تحتوي يورانيوم منضب للقوات الأوكرانية .

- اخبار صنعت ..

وزير النفط يتحدث عن زيادة إنتاج ايران من النفط بنسبة أربعين بالمئة .

- سياست روز ..

اصرار ماكرون على قراره العنصري بمنع الفتيات المسلمات من ارتداء العباءة العربية بالمدارس.

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحدSV

1- جوان ..

صحيفة جوان كتبت في الشأن الاوكراني في مقالها ( أمريكا ترسل ذخائر يورانيوم منضب هذه المرة)..

قبل اسابيع اعلنت امريكا عن تزويد القوات الاوكرانية بقنابل عنقودية محظورة دوليا وانسانيا واخلاقيا , وبالامس قررت هذه المرة ارسال ذخائر حربية تحتوي على يورانيوم منضب لاوكرانيا.

( إن أمريكا تغامر بتاجيج الحرب في أوكرانيا ونقلها لمستويات بالغة الخطورة على الأمن والسلام في العالم)

فروسيا قوى عظمى ومثل هذا التصعيد الامريكي الغربي قد يدفعها بالرد بشكل واسع النطاق . فالى اي مدى ستواصل امريكا وحليفاتها الغربيات الرهان على مخطط اضعاف روسيا باوكرانيا رغم تعثره وزيادة خطر حدوث مواجهه مباشرة مع روسيا ؟

2- ايران ..

في مقالها ( نيران تصعيد حلفاء أمريكا للأجواء بشرق سوريا) كتبت صحيفة ايران ..

تدور معارك منذ ايام بين تنظيم "قوات سوريا الديمقراطية " المعروف اختصارا باسم "قسد" باغلبيته الكردية ومقاتلي المجلس العسكري للعشائر العربية بدير الزور وهي ميليشا مدعومة بدورها من امريكا شأنها شأن قسد.

( إن ما يحدث يقلق أمريكا فالمعارك تدور بين تنظيمات مسلحة مدعومة من واشنطن بمناطق انتشار القوات الأمريكية بشرق سوريا)

الامر الذي يشكل عقبة في طريق تنفيذ امريكا لمخططاتها الجديدة بتكثيف تواجدها العسكري بقاعدة التنف قرب الحدود السورية مع العراق وبايجاد مواقع عسكرية جديدة بشرق سوريا, فهذه المعارك بين حلفاءها تعيق تركيزها على مخططاتها العدوانية الجديدة كما انها تهدد بانزلاق تنظيمات مسلحة اخرى بسوريا مناهضة للشرعية بدمشق لصالح هذا الطرف او ذاك في هذه المعارك.

3- ارمان امروز ..

كتبت صحيفة ارمان امروز في تقريرها ( بدء العمل بمشروع سكك حديد شلمجه البصرة )..

في تطور بالغ الاهمية بمسار توطيد علاقات التعاون المشترك بين ايران والعراق , بدأ العمل بمشروع استراتيجي لمد خط سكك حىيى بين مدينة شلمجة الايرانية ومدينة البصرة العراقية .

( يوم أمس شهد مراسم خاصة بنقطة الصفر الحدودية بين ايران والعراق لبدء العمل بمشروع خط سكك حديد شلمجه البصرة )

حظر هذه المراسم عن ايران "محمد مخبر " نائب رئيس الجمهورية ووزير النقل والمواصلات والاسكان "مهرداد بذرباش" وعن الجانب العراقي رئيس الوزراء "محمد شياع السوداني".

ان خط سكك حديد شلمجه البصرة سيربط شبكة السكك الحديدية الايرانية بالعراقية لتسهيل الحركة التجارية بين البلدين ولخفض تكاليف استيراد وتصدير السلع والبضائع و انعاش السياحة بين البلدين. من المؤمل ان يكتمل المشروع بغضون عامين.

4- خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( خطوة امريكية جديدة لتأجيج نيران الحرب )..

قررت ادارة بايدن ارسال ذخائر حربية تضم يورانيوم منضب في حزمة دعم عسكري جديد لاوكرانيا . البنتاغون قال ان هذه الذخائر اليورانيومية ستستخدم كقذائف لدبابات ابرامز الامريكية في الجيش الاوكراني لتدمير الدبابات الروسية .

(هذا القرار الامريكي تصعيد بالغ الخطورة للحرب باوكرانيا و ثاني قرار بمدى اسابيع يتضمن ارسال ذخائر محظورة دوليا واخلاقيا لاوكرانيا)

ويبدو واضحا ان امريكا التي تتزعم الناتو مصرة على تاجيج نيران الحرب الاوكرانية لاستنزاف روسيا حتى ولو كان الثمن تحويل اوكرانيا لساحة لاستخدامات اسلحة محظورة دوليا , ولا ينسى العالم ما تسببت به القذائف الامريكية التي احتوت يورانيوم منضب من دمار ومآسي وامراض وضحايا في العراق.

5- قدس ..

ترى صحيفة قدس ان الكيان الصهيوني دخل مرحلة زوال بالفعل وكتبت في مقالها ( انقضاء مدة صلاحية الكيان الصهيوني )..

يكفي ان ينظر المرء نظرة سريعة على الاوضاع بفلسطين المحتلة ليتوصل لقناعة بكونه يتخبط بمسار الزوال.

( ان سياسات ومواقف حكومة نتنياهو الاكثر تطرفا وعنصرية وعدوانية سرعت عمليا من مسار الزوال الحتمي للكيان الصهيوني )

هذا الكيان يشهد شروخا سياسية واجتماعية عميقة للغاية , شروخ قد تتحول الى حرب اهلية خاصة مع تبلور مؤشرات تفكك بالجيش , كما ان علاقات هذا الكيان مع امريكا تقترب من الحضيض وجاء تصنيف الامم المتحدة للكيان كنظام عنصري ضربة قاصمة تفضح للعالم طبيعته العدوانية . ان كل المشرات باتت تحمل دلائل واضحة على موت الكيان سريريا وانقضاء مدة صلاحيته عمليا .