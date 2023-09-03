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زيلينسكي يقيل وزير الدفاع الاوكرايني

زيلينسكي يقيل وزير الدفاع الاوكرايني
الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه قرر إقالة وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف من منصبه، وتعيين رستم عمروف ليحل محله.

العالم-اوروبا

وقال زيلينسكي، في رسالة مصورة نشرها على قناته في "تلغرام": "لقد قررت استبدال وزير الدفاع الأوكراني. أعتقد أن الوزارة بحاجة إلى أساليب جديدة وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش والمجتمع ككل".

وأضاف: "الآن ينبغي أن يتولى رستم عمروف الوزارة. والبرلمان الأوكراني يعرف هذا الشخص جيدا، ولا يحتاج السيد عمروف إلى تعريف. وأتوقع أن يدعم البرلمان هذا الترشيح".

وفي وقت سابق، أكد عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف جلزنياك، أن الرئيس الحالي لصندوق أملاك الدولة رستم عمروف سيشغل منصب وزير الدفاع خلفا لأليكسي ريزنيكوف الذي تقرر تعينه سفيرا في بريطانيا.

تجدر الإشارة إلى أن صحيفة "أوكراينسكا برافدا"، كانت قد ذكرت في وقت سابق أن زيلينسكي كان يبحث عن بديل لريزنيكوف، وكان هناك مرشحان على الأقل للمنصب، وهما وزير البنية التحتية ألكسندر كوبراكوف ووزير الصناعات الاستراتيجية ألكسندر كاميشين.

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زيلينسكي يقيل وزير الدفاع الاوكرايني

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