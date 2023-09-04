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بانوراما..

كركوك.. عودة الهدوء وأسباب التوتر 

الإثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

بحث برنامج "بانوراما" عودة الهدوء إلى شوارع محافظة كركوك شمال العراق، مع اعادة فتح طريق كركوك- أربيل وانتشار امني مكثف بالشوارع ورفع حظر التجوال، بعد ليلة من الاشتباكات والصدامات أدت إلى مقتل وجرح نحو عشرين شخصا.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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