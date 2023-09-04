أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 04 سبتمبر 2023

ايران ..

رئيس الجمهورية لوزير الخارجية التركي.. إحترام السيادة الوطنية للبلدان, المسار الصحيح للتصدي للإرهاب

افكار..

وزير الخارجية لنظيره التركي الضيف.. ايران لن تتحمل إيجاد أية تغييرات بالجغرافيا السياسية بالمنطقة

رسالت ..

إنتاج القمح في البلاد يسجل زيادة كبيرة تعزز الآمال بقرب تحقيق الإكتفاء الذاتي

كيهان ..

المسيرات الهائلة الأضخم في العالم للأربعينية الحسينية أقوى من التعتيم الاعلامي الغربي المتعمد

ارمان امروز ..

وزير داخلية إيطاليا الأسبق ..فرنسا أسقطت طائرة ركاب إيطالية خلال محاولة إغتيال القذافي

جوان ..

تكتم فرنسي على مدى أربعة عقود على جريمة إسقاط طائرة ركاب إيطالية

اطلاعات ..

موسكو تحذر .. بتنا نقترب بشكل مستمر من دخول مواجهة مباشرة مع حلف الناتو

مردم سالاري ..

تحركات مكثفة للجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي لمساءلة بايدن بقضايا فساد مالي لأسرته

قدس ..

منظمة مراقبة حقوق الإنسان تطالب النظام البحريني بإحترام حقوق الإنسان بتعامله مع السجناء

عصر توسعه..

أمير عبداللهيان .. ايران لن تتحمل أية محاولات لتغيير الحدود المعترف بها دوليا لبلدان المنطقة

ابرار ..

حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء تشجب بشدة تواجد قوات أمريكية وبريطانية بالأراضي اليمنية

سياست روز..

موسكو تحذر من تصعيد أمريكا إستفزازاتها الجوية ضد روسيا بالأجواء السورية

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

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ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها ( أمريكا وبريطانيا لاتريدان عودة السلام لليمن )..حذرت حكومة الانقاذ الوطني بصنعاء من تبعات تواجد قوات امريكية وبريطانية في الاراضي اليمنية مؤكدة انها ستكون اهدافا مشروعة للقوات اليمنية المشتركة .

إن نشر أمريكا وبريطانيا قوات بمناطق إستراتيجية باليمن مؤشر على إصرارهما على عرقلة أية جهود لوقف الحرب وإحلال السلام باليمن.

ان ما تريده واشنطن ولندن في الواقع هو استمرارُ اجواء الحرب او حتى اللاحرب واللاسلم الحالية لمواصلة نهب ثروات اليمن النفطية ولاضعاف اليمن للحيلولة دون تحوله لقوة اخرى بجبهة المقاومة مقابل الكيان الصهيوني . ان تواجد قوات امريكية وبريطانية باليمن تهديدٌ لجهود السلام ولوحدة الاراضي اليمنية وللامن والاستقرار بالمنطقة .

سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت في مقالها ( الحديقة التي بدأت تذبل)..لايَنسى احد التصريحات المتبجحة للمسؤول عن السياسية الخارجية بالاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل قبلَ مدة واصفا اوروبا بالحديقة اليانعة المهدَّدةِ بالتخريب من الاخرين في اشارة منه بعبارةٍ عنصرية صارخة لمواطني البلدان النامية. اِنَّ هذه النظرة العنصرية تصطدم اليوم بواقعٍ آخَرَ تماما ..

الحديقة الأوروبية اليانعة تتجه اليوم بشكل متسارع نحو الذبول في ظل أوضاع إقتصادية وإجتماعية وسياسية أوروبية داخلية من سيئ للأسوأ.

حيث تعصف البطالةُ والغلاء وتدهور الاوضاع المعيشية والاضرابات العمالية وتزايدُ حالات الاِفلاس وتفاقمُ الفقر وتنامي التيارات العنصرية بالحديقة الاوروبية لاسبابٍ وعواملَ ترتبط باَخطاء سياساتِ حكوماتِ البلدان الاوروبية نفسها وما يحدث بايطاليا وفرنسا والمانيا وبريطانيا نموذجٌ صارخ على هذه الاوضاع المزرية.

مردم سالاري ..

نشرت صحيفة مردم سالاري تقريرا عن تطورات الحرب في اوكرانيا يحمل عنوان ( التكتيك الأوكراني في الهجوم المضاد) جاء فيه ..نقلت مصادر صحفية امريكية عن خبراءَ عسكريين امريكيين واوروبيين قولَهم اِنَّ الهجوم الاوكراني المضاد بطيئ للغاية, لكنه حقق تقدما ملموسا مؤخرا.

كييف أعلنت عن إختراق خط الدفاع الروسي الأول بالجنوب, ويبدو أن الجيش الأوكراني إستخدم تكتيك تشكيل مجموعات قتالية صغيرة.

المئاتُ من المجموعات القتالية تَستعدُّ لتشتيت نيران القوات الروسية ولتقليل الخسائر الناجمة عن حقول الالغام, لكن يبدو ان القوات الاوكرانية وحسب خبراءَ استراتيجين غربيين تواجه تحديات كبيرة تتمثل بنشر روسيا تعزيزاتٍ ضخمة ، كما تتمثل في وجود نقص متزايد في صفوف المتطوعين بالجيش الاوكراني ونقصٍ بامداداته اللوجستية والغذائية في محاورَ اخرى في جبهات القتال وتزايد التذمر بصفوفه.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في الشأن السوري في مقالها ( ماالذي يجري بشرق سوريا ؟) ..المعارك بين تنظيم قوات سوريا الديمقراطية اي "قسد" ذات الاغلبية الكردية ومقاتلي مايسمى بالمجلس العسكري بدير الزور , عكست وجود شروخ عميقة بين القبائل العربية بمحافظة دير الزور السورية وتنظيم قسد بميوله الانفصالية رغم ان قسد وهذا المجلس مدعومان من قبل أمريكا .

إن المعارك بين قسد والمجلس العسكري بدير الزور , تحمل بحد ذاتها تهديدا مباشرا لمخطط أمريكا بتوسيع إنتشارها العسكري بشرق سوريا.

ان واشنطن قلقة من ان يؤدي استمرار هذه المعارك واحتمال توسعها بانضمام جماعات وتنظيمات مسلحة اخرى مناهضة للشرعية بسوريا للميدان الى ايجاد تحديات جدية للمخطط الامريكي الذي يستهدف توسيع وتكثيف الانتشار العسكري على الحدود السورية العراقية وبشرقِ سوريا خاصة بالمناطق النفطية. فامريكا تُعوِّلُ عسكريا على قسد وجماعاتٍ اخرى بشرق سوريا لتمرير مخططاتها .

ابرار ..

سلطت صحيفة ابرار الضوء على بيان صادر عن الاطار التنسيقي في العراق حول الاوضاع بكركوك يقول ( العنف ليس الحل بكركوك) وجاء في تقرير ىالصحيفة . بيان الاطار التنسيقي للاحزاب الشيعية في العراق حول احداث العنف الاخيرة بمدينة كركوك النفطية بشمال العراق اكد دعم موقف الحكومة العراقية وضرورة الالتزام بتعليمات قيادة القوات السلحة.

الإطار التنسيقي شدد على ضرورة وقف كل الأطراف المعنية إستخدام العنف كوسيلة لحل أية مشاكل وخلافات وسوء تفاهم.

ان الاشتباكات بكركوك اندلعت بتفجر احتجاجات شعبية ضد عودة البيشمركة الكردية للمبنى السابق للحزب الديمقراطي الكردستاني بالمدينة.