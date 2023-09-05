الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٨:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..روسيا تسقط مسيرات أوكرانية بالقرب من موسكو 

الثلاثاء ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت روسيا ان انظمتها الدفاعية أسقطت طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا سقطت بالقرب من العاصمة الروسية موسكو ما اسفر عن إلغاء و تأجيل معظم الرحلات الجوية بعدة مطارات رئيسية في العاصمة.

العالم - خاص العالم

فصل حرب المسيرات بين روسيا واوكرانيا مازال مستمرا فقد اعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اسقاط أنظمتها للدفاع الجوي طائرات أوكرانية مسيرة، فجر الثلاثاء في منطقتي إيسترا وكالغوا القريبتين من العاصمة الروسية موسكو. واعتبر رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين هذه الهجمات محاولة لتتنفيذ هجوم على مسكو لان المسيرات الأوكرانية سقطت بالقرب منطقة ايسترا التي تقع على بعد حوالي خمسة وستين كيلومترا من الكرملين من ناحية شمال الغرب، لكن سوبانين نفى بناء على تقارير اولية وقوع إصابات أو أضرار في موقع سقوط حطام الطائرات.

هجمات الطائرات المسيرة الاوكرانية شبه اليومية على أهداف روسية والتي نادرا ما تتبناها أوكرانيا، كان له اثر على وقع الحياة في موسكو حيث تم إلغاء وتأجيل معظم الرحلات الجوية بعد منتصف ليل الثلاثاء من المطارات الرئيسية الأربعة في العاصمة. وفي غضون ذلك أفاد حاكم منطقة بريانسك التي تقع غربي روسيا على الحدود مع كل من بيلاروسيا وأوكرانيا بأنه تم أحباط محاولة مجموعة تخريبية أوكرانية للعبور إلى الأراضي الروسية.

اما في الجانب الاوكراني، فقد تفقد الرئيس فولوديمير زيلينسكي قواته في منطقة دونيتسك الواقعة على خط الجبهة مع القوات الروسية.هذا بينما شهدت مدينة كرامتورسك في إقليم الدونباس انفجارا ضخما إثر قصف صاروخي روسي.

في غضون ذلك، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن اعتراضها اعترضت ثلاثة وعشرين طائرة مسيرة من أصل اثنين وثلاثين استهدفت المناطق الجنوبية والشرقية للبلاد. كما قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا شنت هجوما جويا الليلة الماضية على أحد الموانئ الرئيسية لتصدير الحبوب في أوديسا أسفر عن تدمير مخازن للحبوب ومنشآت إنتاجية في ميناء إسماعيل، وهو أحد ميناءين رئيسيين لتصدير الحبوب على نهر الدانوب.

روابط ذات صلة

روسيا تعلن مقتل مئات الجنود الأوكرانيين وإسقاط 25 مسيرة اليوم الماضي

روسيا: الهجوم المضاد فاشل وخسائر كبيرة في صفوف الأوكران 

بوتين لأردوغان: روسيا منفتحة على المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية

بوتين يكشف عن شرط روسيا لاستئناف "صفقة الحبوب"

روسيا لا تعود الى إتفاق الحبوب إلا بعد تلبية كافة مطالبها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجهاد الاسلامي تنعى الشهيد الفلسطيني الشاب عايد ابو حرب

النيجر تقرر إعادة فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه منذ شهر

طهران تستضيف عقد مؤتمر دولي لمكافحة العواصف الرملية والترابية

أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 05 سبتمبر 2023

زيلينسكي يرشح "مسلما" وزيرا للدفاع الأوكراني..من هو؟

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومسلحين بجبل لزاوية في ريف إدلب