بالفيديو..روسيا تسقط مسيرات أوكرانية بالقرب من موسكو 

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فصل حرب المسيرات بين روسيا واوكرانيا مازال مستمرا فقد اعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اسقاط أنظمتها للدفاع الجوي طائرات أوكرانية مسيرة، فجر الثلاثاء في منطقتي إيسترا وكالغوا القريبتين من العاصمة الروسية موسكو. واعتبر رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين هذه الهجمات محاولة لتتنفيذ هجوم على مسكو لان المسيرات الأوكرانية سقطت بالقرب منطقة ايسترا التي تقع على بعد حوالي خمسة وستين كيلومترا من الكرملين من ناحية شمال الغرب، لكن سوبانين نفى بناء على تقارير اولية وقوع إصابات أو أضرار في موقع سقوط حطام الطائرات.

هجمات الطائرات المسيرة الاوكرانية شبه اليومية على أهداف روسية والتي نادرا ما تتبناها أوكرانيا، كان له اثر على وقع الحياة في موسكو حيث تم إلغاء وتأجيل معظم الرحلات الجوية بعد منتصف ليل الثلاثاء من المطارات الرئيسية الأربعة في العاصمة. وفي غضون ذلك أفاد حاكم منطقة بريانسك التي تقع غربي روسيا على الحدود مع كل من بيلاروسيا وأوكرانيا بأنه تم أحباط محاولة مجموعة تخريبية أوكرانية للعبور إلى الأراضي الروسية.

اما في الجانب الاوكراني، فقد تفقد الرئيس فولوديمير زيلينسكي قواته في منطقة دونيتسك الواقعة على خط الجبهة مع القوات الروسية.هذا بينما شهدت مدينة كرامتورسك في إقليم الدونباس انفجارا ضخما إثر قصف صاروخي روسي.

في غضون ذلك، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن اعتراضها اعترضت ثلاثة وعشرين طائرة مسيرة من أصل اثنين وثلاثين استهدفت المناطق الجنوبية والشرقية للبلاد. كما قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا شنت هجوما جويا الليلة الماضية على أحد الموانئ الرئيسية لتصدير الحبوب في أوديسا أسفر عن تدمير مخازن للحبوب ومنشآت إنتاجية في ميناء إسماعيل، وهو أحد ميناءين رئيسيين لتصدير الحبوب على نهر الدانوب.