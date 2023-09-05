أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 05 سبتمبر 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- سياست روز ..

عشية الأربعين الحسيني.. كربلاء تستضيف ملايين الزوار من محبي أهل البيت عليهم السلام.

- افكار ..

رئيس الجمهورية يؤكد أن التعاون بين ايران والسعودية يحجم إمكانية التدخل الأجنبي بالمنطقة .

- رويش ملت ..

قائد القوة البرية للجيش .. قدرات ايران الدفاعية في أوجها .

- جوان ..

الشرطة السويدية تعتقل عدة محتجين بتجمع ضد السماح بتكرار جريمة إحراق المصحف الشريف.

- ايران ..

إصرار سويدي عجيب على السماح بتكرار إحراق القرآن الكريم وإعتقال المنددين بهذه الجريمة .

- اطلاعات ..

قوات الإحتلال الصهيوني تشن عدوانا جديدا على مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية.

- رسالت ..

فصائل المقاومة بغزة تجري ثالث مناورة صاروخية خلال شهر بإطلاق صواريخ نحو البحر .

- مردم سالاري ..

الهند تبدأ مناورات عسكرية واسعة على حدودها مع الصين وباكستان عشية إستضافتها قمة العشرين .

- عصر توسعه ..

الخارجية .. ايران ستواصل جهودها لإفشال الحظر بكل جدية ولن تنتظر مفاوضات الإتفاق النووي.

- جمهوري اسلامي ..

وزير خارجية الكيان الصهيوني يفتتح سفارة الكيان رسميا في العاصمة البحرينية المنامة .

- خراسان ..

السويد والتواطؤ مع الشيطان.. الشرطة السويدية تعتقل 15 متظاهرا ضد تكرار جريمة إحراق القرآن.

- كيهان ..

أوساط إعلامية بتل أبيب تعترف بقدرات حزب الله لبنان الهائلة على الردع .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

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1- خراسان..

صحيفة خراسان كتبت عن بدء العمل بمشروع خط سكك حديد شلمجه البصرة في مقالها ( حدث مهم يبشر بنتائج أكثر أهمية)..

بدأ العمل بمشروع خط سكك حديد شلمجة – البصرة الذي سيربط شبكة سكك الحديد الايرانية بنظيرتها العراقية عبر خط قطارات بطول اثنين وثلاثين كيلومترا ، و من المؤمل ان يكتمل المشروع بعد عامين.

( إن سكك حديد شلمجه البصرة سيوسع الحركة التجارية والسياحية بشكل كبير بين ايران والعراق إلى جانب خفض التكاليف والنفقات )

الى جانب ذلك سيسهل هذا الخط الحركة التجارية بين ايران واوروبا عبر الاراضي العراقية ومنها لموانئ البحر الابيض المتوسط بأفضلية انخفاض تكاليف النقل, كما سيفسح المجال امام تسهيل الحركة التجارية بين العراق وبلدان اسيا الوسطى عبر الاراضي الايرانية.

2- سياست روز ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( لعبة الناتو الخطرة في القوقاز) كتبت صحيفة سياسة روز ..

يبدو ان حلف الناتو بات يوجه انظاره نحو منطقة جنوب القوقاز هذه المرة وربما في مخططٍ جديد لاستغلال اجواء الصراع والتصعيد بين جمهوريتي اذربيجان وارمينيا لتحقيق مآرب واجندات بالتوسع في تهديد مباشر للبلدان التي تنتهج سياسات مستقلة بالمنطقة.

( رئيس اللجنة الأوروبية الخاصة بتوسيع عضوية الناتو حث أرمينيا على تقديم طلب عضوية بالحلف ودعا الرئيس الأمريكي لدعم الطلب)

وفي تزامن لايمكن النظر اليه بمعزل عن هذا التطور تحدث رئيس وزراء ارمينيا عما وصفه بخطأ الاعتماد على روسيا وحدها بشأن الضمانات الامنية لارمينيا , وحاول التخفيف من وطأة كلامه بالقول ان روسيا منشغلة جدا في اكثر من مكان بالعالم.

المسألة هنا هي ان اي سيناريو للناتو بالمنطقة لن يؤدي سوى الى ايجاد تهديدات جديدة لبلدانها والى فسح المجال بشكل اكبر لتغلغل الكيان الصهيوني في بعض بلدانها .

3- جوان ..

نشرت صحيفة جوان تقريرا عن ( إعتقال محتجين على إحراق المصحف الشريف بالسويد) جاء فيه ..

السويد سمحت للمرة الثالثة لمتطرف عنصري حاقد على اضرام النار بالمصحف الشريف بحماية الشرطة , الامر الذي فجر اجواء غضب بين مواطنين مسلمين سويديين.

(السلطات السويدية بررت سماحها بإحراق المصحف الشريف بحرية الرأي كالعادة , لكنها تجاهلت هذا المفهوم بإعتقالها لمحتجين على هذه الجريمة)

في مدينة مالمو تجسدت ازدواجيةُ تعامل السويد بشأن مفهوم حرية الراي بشكل صارخ باعتقال نحو خمسة عشر متظاهرا باتهام تنديدهم باحراق المصحف.

4- جمهوري اسلامي..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في مقالها ( تحرك مصري لإحتواء المقاومة بالضفة الغربية )..

هناك تحرك دبلوماسي مصري لتهدئة الاجواء في الضفة الغربية المحتلة , تحرك تبلور بعد مشاورات امريكية مصرية عبرت واشنطن فيها عن مخاوفها من تفجر مواجهة مفتوحة بالضفة بين قوى المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني تجر لحربٍ مع غزة واشتعال الجبهة الشمالية ايضا في وضع يعاني فيه الكيان من ازمات وصراعات داخلية . .

( هذا التحرك المصري المدعوم أمريكيا يدور حول محور إجراء مباحثات مع الفصائل بغزة لدفعها على الضغط على المقاومة بالضفة)

كما يتضمن هذا التحرك اتصالات مع السلطة الفلسطينية برام الله لتشديد الاجراءات الامنية بالضفة , وبالطبع ينسق هذا التحرك مع الكيان في نفس الوقت. ان الهدف الغائي للتحرك الدبلوماسي المصري لايخرج عن اطار محاولة احتواء واخماد المقاومة بالضفة بنهاية المطاف.

5- رسالت..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( فوضى عارمة إسمها لندن ) كتبت صحيفة رسالت..

تعصف الاضراباتُ العامة ببريطانيا احتجاجا على الغلاء والبطالة والتضخم وتدني مستوى المعيشة الامر الذي وضع رئيس الوزراء ريشي سوناك وحكومة المحافظين في وضع حرجٍ قد يؤدي لسقوطها.

( إن أزمات بريطانيا من المستبعد أن تجد طريقها للحل حتى بسقوط حكومة المحافظين , فحزب العمال المنافس لم يطرح أية حلول لها)

لكن مع ذلك عكست الاستطلاعات زيادةَ شعبيةِ حزبِ العمال وتَدَنٍّ متسارِعٍ لشعبيةِ حزب المحافظين . في الواقع بريطانيا باتت مقبلة على حقبة اكثر صعوبة بمجئ حكوماتٍ وسقوطِها سريعا في مسلسلٍ عجيبٍ يعكس عمق وتجذُّرَ الفوضى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في بريطانيا.