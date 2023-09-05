بالفيديو.. توقعات وصول عدد زوار الاربعينية الى 30 مليون زائر

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واضاف ان ساعات قليلة تفصل الزوار عن اداء مراسم زيارة الاربعين وان الحشود مازلات تتوافد من كل حدب وصوب من داخل وخارج العراق رغم ارتفاع درجات الحرارة .

واوضح ان السلطات المحلية في المحافظة توقعت ان يرتفع عدد الزائرين الى 30 مليون زائر وهو عدد يفوق اعداد الزيارات السابقة حيث وصلت في السنوات السابقة قرابة الـ20 مليون زائر ومن بين هذه الاعداد اكثر من 5 مليون زائر اجنبي قدموا الى مدينة كربلاء المقدسة لاحياء هذه الشعيرة المليونية ومن بين اعداد الزوار الاجانب هناك حصة كبيرة لزوار الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي تجاوز عددهم الـ4 مليون زائر.

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