إعتصام أمام الصليب الأحمر في البيرة المحتلة إسنادا للأسرى بسجون الاحتلال

العالم - خاص بالعالم

عشرون عاما، عشرون دهرا ، لم تكل ام حابس وهي في منتصف السبعين من عمرها ولم تمل من ان تلاحق فعاليات الاسرى حاملة صورة نجلها حابس المحكوم بالسجن مدى الحياة.

منذ ان بدأت الحملة المسعورة بحق الاسرى الفلسطينيين بقرار من المتطرف بن جفير، والدمع لم يغادر عين الوالدة التي تسترق السمع لكل ما يأتي من سجون الاحتلال لعلها تجد فيه ما يشفي الصدر وفي ذات الوقت تخشى من المعركة التي قرر الاسرى خوضها منتصف الشهر الجاري في مواجهة الة القمع الإسرائيلية.

وقالت ام حابس والدة الأسير حابس بيوض:"أنا ام وولدي لا يزال في سجون الاحتلال منذ 22 عاما مسجونا مدى الحياة.. انا ام وولدي متواجد بين اعداء رب العالمين.. فكيف سيكون وضعي اذا؟! منذ الامس حتى اليوم والله اعلم بحالتي".

في مقر الصليب الأحمر الدولي وبدعوة من هيئة شؤون الاسرى والمؤسسات الحقوقية تظاهر العشرات من ذوي الاسرى الفلسطينيين دعما لابنائهم الذين يستعدون لخوض معركة امعاء خاوية في منتصف الشهر المقبل ردا على قرارات بين جفير العنصرية ضدهم والتي اتخذها في الأيام الأخيرة.

ذوو الاسرى طالبوا المؤسسات الدولية بالتدخل لفرض القوانين الدولية على الاحتلال فيما يتعلق بمعاملة اسرى الحرب.

وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير:"ان شعبنا الفلسطيني جميعه اليوم يقف الى جانب اسرانا ومعتقلينا الابطال في زنازين الاحتلال، ويقف الى جانبهم في معركتهم وتحديهم من خلال لجنه الطوارئ العليا في في الزنازين المشكلة من كل فصائل العمل الوطني، وبالتالي فإن التحضيرات من اجل اجراء الاضراب هو في يوم الـ 14 من هذا الشهر، كل شعبنا الفلسطيني يؤكد انه سيبقى الى جانب اسرانا ومعتقلينا في هذه المعركة الخالدة من اجل الحرية".

معركة الاسرى المقبلة ان حدثت فانها لن تغير معادلات في الوضع الفلسطيني بل وأيضا سيكون لها صدى في كيان الاحتلال المنفسم على ذاته.

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