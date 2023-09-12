طرق بسيطة لوقاية مريض السكر من نزلات البرد وكورونا مع تغير الفصول..

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أي عدوى تصيب مريض السكر تجعل نسب السكر لديه في مهب التغيير، وهو ما يضر بحالته الصحية، هذا ما أكده مجموعة من اطباء أمراض الباطنة والسكر، وعليه أن يكون أكثر اهتماما بصحته في مرحلة تغير الفصول للوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا والنشاط الفيروسي وتحورات كورونا الجديدة.

ومن أبرز النصائح لمريض السكر كي يظل في أمان من العدوى :

تناول الخطروات الورقية والعادية، أحد أبرز الأكلات التي يجب أن تكون متواجدة في نظام مريض السكر الغذائي لاحتوائها على الألياف والمياه

ممارسة الرياضة اليومية حتى في المنزل للمحافظة على حركة الدورة الدموية

البعد عن تناول السكريات بأنواعها، للحفظ على مستوى السكر قدر الإمكان لتعزيز المناعه ومنع العدوى

البعد عن الأماكن المزدحمة التي تعزز فرص العدوى

الاهتمام بضرورة شرب المياه بكميات كبيرة، والحفاظ على انتعاش الجسم

تعاطى دواء السكر الموصوف بشكل منتظم دون أي أخطاء للحفاظ على مستوى السكر في الدم دون اختلال

الاهتمام بتثبيت مواعيد تناول الوجبات وتكون كلها صحية، تحتوى على الشوربة، والحبوب الكاملة