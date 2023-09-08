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جو بايدن: الرياض و"تل أبيب"بعيدتان عن التوصل إلى اتفاق للتطبيع

الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

عادت أروقة سياسية، دولية واقليمية لتنشغل مجددا بمسألة التطبيع المفترض السعودي الاسرائيلي، بعد مواقف اميركية اخيرة اعادت تلك المسألة الى واجهة الجدل السياسي.

العالم - خاص بالعالم

آخر المواقف الاميركية كان ما اعلنه مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان الخميس بأن قادة الولايات المتحدة والسعودية والكيان الاسرائيلي طرحوا على الطاولة العديد من العناصر الخاصة بمسار نحو التطبيع.

لكنه قال إن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.سوليفان الذي كان يرافق الرئيس بايدن في رحلته الى الهند لمشاركة في قمة العشرين،ومن على متن الطائرة ،صرح بأن ليس لدى واشنطن اي إطار عمل، او بنود جاهزة للتوقيع.

وكان بايدن صرح في وقت سابق أن تل ابيب والرياض ما زالتا بعيدتين عن التوصل إلى اتفاق للتطبيع، والذي سيشمل معاهدة دفاعية أميركية سعودية وبرنامجا نوويا مدنيا من الولايات المتحدة للسعوديين.

وخلال الأيام القليلة الماضية ، أجرى بريت ماكجورك مبعوث بايدن زيارة إلى السعودية ، ركزت إلى حد كبير على الحرب الدائرة في اليمن، ولكن من المتوقع أيضا أن تكون قد تضمنت مناقشات حول اتفاق لتطبيع سعودي اسرائيلي محتمل.

وضمن تلك الاجواء ،زار وفد فلسطيني برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ الرياض، الاسبوع الماضي، بحث ما يمكن توقع الحصول عليه من الولايات المتحدة مقابل اتفاق التطبيع بين "إسرائيل" والسعودية.

ويسعى المسؤولون الأمريكيون منذ شهور للتوصل إلى اتفاق، يقول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه سيكون خطوة كبيرة نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.

يذكر أن الرياض نفت سابقا وجود أي مفاوضات سلام مع الكيان الإسرائيلي، حيث أكدت مرارا أن تطبيع العلاقات مع تل أبيب مرهون بتطبيق مبادرة السلام العربية، التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، عام 2002.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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