وزير خارجية اميركا يؤكد مواصلة بلاده دعم اوكرانيا

العالم - الازمة الاوكرانية

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة الأوكرانية كييف ان بلاده ستعمل دوما على التأكد من حصول أوكرانيا على ما تحتاجه ليس فقط للانتصار في هجومها المضاد وإنما ايضا على المدى الطويل، للتأكد من أن لديها قوة ردع وقدرات دفاعية قوية، ذلك إلى جانب مساعدتها في جهود إعادة الإعمار والنهوض مجددا بالاقتصاد.

وأضاف: "هذه المرة الرابعة التي أقوم فيها بزيارة أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022، وفي كل زيارة أشعر بالذهول ازاء مدى صمود وشجاعة الشعب الأوكراني وقواته وقيادته".، على حد وصفه.

وتشير تقارير إخبارية عالمية، إلى أنه يتوقع أن يعلن بلينكن خلال زيارته الحالية إلى أوكرانيا، عن حزمة مساعدات أمريكية إضافية إلى كييف بأكثر من مليار دولار.