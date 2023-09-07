الاحتلال ينكل باحد ابطال نفق الحرية الأسير كممجي ويمدد عزله الانفرادي

العالم - الاحتلال

وبينت هيئة شؤون الأسرى، في تصريح لها، ان الاسير أيهم يعاني من أوجاع قوية في الظهر والقدمين، وأحيانا لا يستطيع الوقوف والدخول إلى المرحاض بسبب آلامه. وحتى هذه اللحظات تمعن إدارة السجون في إهماله طبيا وعدم تقديم العلاج اللازم لحالته الصحية.

وأدانت الهيئة السياسة الانتقامية التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحق أسرى نفق الحرية، والمتمثلة بجملة من الممارسات والعقوبات المبنية على أسس عنصرية وحقد دائم.

وبمرور يوم أمس الأربعاء، السادس من سبتمبر، يكون قد مر عامان بالتمام والكمال على عملية الهورب الكبير من سجن جلبوع شديد التحصين، والتي تعد أكبر عملية هروب من سجون الاحتلال.

ففي صبيحة يوم السادس من سبتمبر عام 2021، استفاق العالم على خبر، نجاح ستة أسرى فلسطينيين بانتزاع حريتهم عبر نفق حفروه في سجن جلبوع، على الرغم من التدابير العسكرية والأمنية الصهيونية المشددة.

والأسرى الستة هم: محمود العارضة، محمد العارضة، يعقوب قادري، أيهم كممجي، مناضل انفيعات، زكريا الزبيدي.

ونجح الأسرى الستة في الخروج من فوهة النفق، إلى خارج أسوار السجن، والابتعاد عنه، قبل اكتشاف أمرهم، وبدء حملة بحث كبيرة عنهم.

وأعاد الاحتلال اعتقال الأسيرين يعقوب قادري ومحمود عارضة في مدينة الناصرة، بتاريخ 10 أيلول من العام نفسه، وبعدها بيوم واحد تمكن من إعادة اعتقال زكريا الزبيدي ومحمد عارضة قرب بلدة الشبلي في منطقة الجليل الأسفل.

وتمكن الأسيرين أيهم كممجي ومناضل انفيعات من الوصول إلى جنين، إلا أن قوات الاحتلال تمكنت من إعادة اعتقالهما بتاريخ 19 سبتمبر، بعد محاصرة وحدات صهيونية خاصة المنزل الذي كانا يتواجدان فيه.

وفور إعادة اعتقال الأسرى الستة، بدأ الاحتلال التنكيل بهم، وضربهم وإخضاعهم لتحقيقاتٍ قاسية، واحتجازهم في زنازين تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية مع مراقبة بكاميرات طوال الوقت، وعزلهم عن العالم الخارجي، وحرمانهم العلاج، ومن “الكانتينا”، وزيارة الأهل والمحامين، وغيرها من الإجراءات القمعية

وبعد جلسات محاكمة عديدة لأبطال نفق الحرية، أصدرت المحكمة الإسرائيلية في 22 أيار/ مايو 2022، أحكامًا بالسجن لـ 5 أعوام إضافية عليهم جميعاً.