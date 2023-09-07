الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٢:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

وقفة في العاصمة النمساوية رفضا لزيارة الرئيس الصهيوني

وقفة في العاصمة النمساوية رفضا لزيارة الرئيس الصهيوني
الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

نظم عدد من الناشطين المؤيدين لفلسطين وقفة عفوية أمام المستشارية النمساوية في العاصمة فيينا، رغم مضايقات الشرطة، بهدف لفت الانتباه إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي، تزامناً مع زيارة رئيس كيان الاحتلال “اسحاق هرتسوغ” إلى النمسا.

العالم - فلسطين

وذكرت منظمة التضامن مع فلسطين أن قوات الأمن النمساوي أبلغت المحتشدين أن تجمعهم غير مرخص وينبغي عليهم التفرق أو الوقوف منفصلين.

وحمل الناشطون لافتة تنتقد الرئيس النمساوي “ألكسندر فان دير بيلين” لمواصلته التعاون مع كيان الاحتلال، بعدما سمع شخصياً من الناشطة جنى جهاد كيف استهدف جنود الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص ابن عمها الطفل محمد التميمي البالغ من العمر 3 سنوات، ما أدى إلى ارتقائه بعد أيام من إصابته في قرية النبي صالح شمال غرب مدينة رام الله في 5 حزيران/ يونيو العام الجاري، وفق بوابة اللاجئين.

ورفع الناشطون العلم الفلسطيني، ما أثار حنق إحدى الشرطيات التي طالبت ناشطة بالتعريف عن نفسها لكن الأخيرة رفضت ذلك، ما دفع المشاركون إلى الانضمام لفعالية مرتبطة بحقوق الإنسان قريبة من المكان.

وأشارت “منظمة التضامن مع فلسطين” في منشور على فيسبوك إلى أن ذلك لم يرق للشرطية التي أرادت منعهم من الانضمام إلى التظاهرة المعلنة، حيث نبه أحد الناشطين الشرطية أن هذه تظاهرة مسجلة لحقوق الإنسان وتنطبق وتصلح لكل مكان، فكان جواب الشرطية: “حقوق الإنسان لا تنطبق على الفلسطينيين”! وفقاً لما أفادت به المنظمة المؤيدة لفلسطين.

كان الرئيس النمساوي “ألكسندر فان دير بيلين” استقبل رئيس الاحتلال الإسرائيلي “إسحاق هرتسوغ” وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة والجيش النمساويين.

روابط ذات صلة

شاهد.. أطفال غزة المحاصرون يطالبون بحقهم المشروع

وقفة احتجاجية أمام معبر "أبو سالم" تنديداً بحصار غزة

الشرطة السويدية تسمح بحرق التوراة أمام السفارة الإسرائيلية

الجهاد الاسلامي: من حق شعبنا التصدي للعدوان الإسرائيلي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العميد تنكسيري: القوات المسلحة الايرانية تتمتع بالدفاع الجوي المتفوق في المنطقة

الإتحاد الأفريقي يصبح "عضوا دائما "في مجموعة دول العشرين

بالفيديو.. شغب وفوضى داخل لواء "جولاني" بجيش الاحتلال

العميد قاآني يزور مرقد الإمامين العسكريين (ع) في سامراء +فيديو وصور

أفريقيا الوسطى: العسكريون في الغابون يرغبون في تسليم السلطة للمدنيين

وقفة في العاصمة النمساوية رفضا لزيارة الرئيس الصهيوني