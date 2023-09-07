الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٢:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

ميقاتي: قلقون من ارتفاع أعداد النازحين السوريين الشباب

ميقاتي: قلقون من ارتفاع أعداد النازحين السوريين الشباب
الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، عن قلقه حيال ملف النزوح السوري إلى لبنان، خاصة وأن غالبية النازحين الجدد هم من فئة الشباب، خلال الجلسة الأولى مجلس الوزراء اللبناني.

العالم - لبنان

وقال ميقاتي: "الجيش والقوى الأمنية يبذلون جهودًا كبيرة "لمنع قوافل النزوح غير المبرر، الذي يهدد استقلاليتنا الكيانية، ويفرض خللًا حادًا يضرب بقصد وغير قصد تركيبة الواقع اللبناني".

وكشف ميقاتي عن "التوجه لعقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، بمشاركة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، حيال هذا الملف، باعتبار أن "المسؤولية جماعية وتتطلب تعاون الجميع".

وكان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، قد عرض ملف النزوح السوري الجديد أمام المجلس الوزاري ل‍جامعة الدول العربية في القاهرة، مؤكدًا بأنه "أصبح يشكل "ضغطًا إضافيًا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والموارد المحدودة أصلًا".

وقال بو حبيب، إن "التداعيات التي قد تنجم عن التأزيم الحاصل في موضوع النازحين، قد تكون أخطر بكثير مما يتخيله البعض"، داعيًا إلى التوقف عن تسييس هذه القضية التي باتت تهدد أمن واستقرار لبنان"، على حد وصفه.

وتشير الأرقام والمعلومات المتداولة إلى عبور أكثر من 22 ألف سوري عبر المعابر غير الشرعية إلى لبنان منذ بداية هذا العام، وقد أعاد الجيش اللبناني 8000 نازح خلال الشهر الماضي.

وفي بيان لها اليوم، أعلنت قيادة الجيش إحباط نحو 1200 عملية تسلل عند الحدود اللبنانية السورية، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي.

روابط ذات صلة

لبنان تدين قرار الإتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين السوريين

لبنان: حركة "أمل" تندد بالموقف المخزي للبرلمان الأوروبي بشأن النازحين

قرار البرلمان الأوروبي بشأن النازحين استثمار في السياسة ومخطط خبيث

صفي الدين: قرار البرلماني الاوروبي بشأن النازحين السوريين في لبنان تدخل وقح

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"قسد" تستولي على معهد الثقافة الشعبية في القامشلي

ولي عهد الكويت يزور الصين قريبا

بالفيديو.. إنطلاق فعاليات معرض فلسطين الدولي للكتاب بالضفة الغربية

إيران ترد على البيان التدخلي لاجتماع الحوار السياسي العربي الياباني

الشمري يعلن انتهاء الخطة الامنية الخاصة بالزيارة الأربعينية

ميقاتي: قلقون من ارتفاع أعداد النازحين السوريين الشباب