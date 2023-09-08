العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أشار تيسير نصرالله الى أن الشعب الفلسطيني يطالب بحقوقه المطلقة ويطالب السلطة الفلسطينية بالعمل في هذا الاطار.

تيسير نصرالله أكد أن الاحتلال الاسرائيلي يريد تطبيعا مجانيا مع الدول العربية على حساب سلب الحقوق الفلسطينية كافة، مشيرا الى أن الموقف الفلسطيني من هذه التحركات واضحا.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني الرافض لعملية التطبيع يواصل نضاله يوميا ضد المحتل وهو على ثقة تامة بأنه سينتصر يوما ما بنضاله ويسترد حقوقه المشروعة بالنضال ولذلك فهو اليوم يقدم الشهداء والجرحى مشيرا الى انه مخطئ من يظن أن المقاومة مرهونة بالتطبيع والاتفاقيات بين الكيان والانظمة العربية.

وأكد أن السلطة الفلسطينية ليست بحاجة لاعطاء موقف مؤيد لعمليات التطبيع لأن الدول العربية طبعت مع الاحتلال دون أن تولي اهتماما بالقضية الفلسطينية والسلطة.

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