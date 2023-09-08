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حماس: ما يجري في 'عين الحلوة' فتنة تسعى جهات مشبوهة لتمريرها

حماس: ما يجري في 'عين الحلوة' فتنة تسعى جهات مشبوهة لتمريرها
الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٥١ بتوقيت غرينتش

أكد الناطق باسم حركة حماس جهاد طه أنَّ هناك من يحاول إعادتنا إلى نقطة الصفر في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان، واصفًا ما يجري بأنَّه فتنة تسعى جهات مشبوهة لتمريرها.

واعتبر جهاد طه، أنَّ مشهد التهجير والنزوح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة يعد مؤسفًا للغاية وغير مقبول، معربًا عن استعداد حماس للعمل من أجل حماية أمن المخيمات وعدم السماح لأي جهة بالعبث به.

وشدَّد طه في بيان على حرص حركة حماس على العمل الفلسطيني المشترك، والعلاقة اللبنانية الفلسطينية، مؤكدًا أنَّ حماس" لن تفرط أبدًا في هذه العلاقة وستقف بقوة ضد كل من يحاول العبث بأمنها.

وأضاف: هناك علامات استفهام كثيرة حول ما يجري في المخيم، ونأمل أن تكون الحلول سريعة حفاظًا على سلامة أهلنا وشعبنا في عين الحلوة.

ولفت طه إلى أنَّ حماس ستبقى على تعاون وتواصل دائم ومستمر مع القيادات الرسمية اللبنانية، مؤكدًا أنَّ أمن المخيمات هو جزء لا يتجزأ من أمن لبنان.

وكشف أنَّ الحركة تقوم بسلسلة من اللقاءات والاتصالات مع جميع الأطراف من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة جنوبي صيدا وتنفيذ ما تم التوافق عليه.

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حماس: ما يجري في 'عين الحلوة' فتنة تسعى جهات مشبوهة لتمريرها

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