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امام جمعة طهران:

مشاركة أكثر من 4 ملايين إيراني في مراسم الأربعين خلقت ملحمة عظيمة

مشاركة أكثر من 4 ملايين إيراني في مراسم الأربعين خلقت ملحمة عظيمة
الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

صرح خطيب صلاة الجمعة في طهران إن مشاركة أكثر من 4 ملايين زائر إيراني في مسيرة الاربعين الحراك السياسي والثقافي والاجتماعي والديني الضخم خلق ملحمة عظيمة، ولا يخفى على أحد دور الحكومة والشعب العراقي في خلق هذا الحدث الاستثنائي.

العالم- ايران

وقال حجة الإسلام محمد حسن أبو ترابي فرد، خطيب صلاة الجمعة لهذا الأسبوع في طهران بشان مسيرة الاربعين: إن مشاركة أكثر من 4 ملايين إيراني في هذا الحراك السياسي والثقافي والاجتماعي والديني الضخم خلقت ملحمة عظيمة. ولا يخفى على أحد دور الحكومة والشعب العراقي في خلق هذا الحدث الاستثنائي.

واضاف: نشكر الرجال والنساء الذين قدموا الخدمة للزوار، وكذلك نشكر مواكب إيران الإسلامية، وخاصة اهالي كردستان إيران والعراق الكرام لاستضافتهم زوار الاربعين.

ووجه خطيب صلاة الجمعة في طهران الشكر للمسؤولين الإيرانيين والعراقيين على خططهم وجهودهم، ولا سيما قوى الامن الداخلي في مسيرة الأربعين لهذا العام، واضاف: الحضور الكبير لأهالي طهران في مسيرة الأربعين وحضورهم عند مرقد "السيد عبدالعظيم الحسني (عليه السلام)" (في مدينة ري جنوب طهران) مؤشر على الايمان الراسخ والالتزام بالقيم الإسلامية وتعاليم أهل البيت (عليهم السلام).

يتبع

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