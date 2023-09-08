الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٤:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

تمرد وفوضى في ثكنة اسرائيلية عسكرية اثناء التدريب 

الجمعة ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

قام جنود الاحتلال بأعمال شغب خلال الدورة التدريبية لتولي قيادة وحدات الجيش الاسرائيلي.

وفي مقطع فيديو مسرب لهذه الحادثة، يظهر العشرات من الجنود الصهاينة وهم يركضون ويصرخون ويركلون ويكسرون ما يعترضهم، ما أدى إلى إتلاف المعدات في الثكنة العسكرية، وإحداث الفوضى داخل المجمع السكني التابعة لهذه الثكنة.

هذا وتتواصل أزمة الكيان الاسرائيلي الداخلية ويتعمق الانقسام فيه على جميع المستويات المدنية والعسكرية، فبعد وقوع أحداث تمرد في قاعدة عسكرية للواء غولاني ورفض مئتي جندي الالتحاق بالخدمة الالزامية، اعلن الاعلام العبري رفض طياري شركة العال الاسرائيلية قيادة الطائرة التي ستقل بنيامين نتنياهو لحضور الجمعية العامة للامم المتحدة.

روابط ذات صلة

شاهد.. تمرد وأحداث شغب في مركز تدريبي في "إسرائيل"

نتنياهو يقر خطة دمج التعليم بالقدس بالمنهاج العبري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البصرة تطيح بثلاثة اشخاص كانوا يرومون التجاوز على ابار نفطية

أجهزة السلطة تنصب حواجزاً في طولكرم.. فمن المستهدف؟

شاهد بالفيديو.. اشتباكات مخيم عين الحلوة تنتقل لمحور حطين جبل الحليب

فرنسا تجرد الرئيس الفلسطيني من وسام 'غراند فيرميل'

بسبب الموقف الصيني... 'سوناك': مجموعة العشرين لم تتوصل لاتفاق حول أوكرانيا

بالفيديو.. إنتشار سريع لـ37 ألف نوع غازي طارحاً تهديدات بيئية وصحية واقتصادية