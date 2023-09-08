تمرد وفوضى في ثكنة اسرائيلية عسكرية اثناء التدريب 

وفي مقطع فيديو مسرب لهذه الحادثة، يظهر العشرات من الجنود الصهاينة وهم يركضون ويصرخون ويركلون ويكسرون ما يعترضهم، ما أدى إلى إتلاف المعدات في الثكنة العسكرية، وإحداث الفوضى داخل المجمع السكني التابعة لهذه الثكنة.

هذا وتتواصل أزمة الكيان الاسرائيلي الداخلية ويتعمق الانقسام فيه على جميع المستويات المدنية والعسكرية، فبعد وقوع أحداث تمرد في قاعدة عسكرية للواء غولاني ورفض مئتي جندي الالتحاق بالخدمة الالزامية، اعلن الاعلام العبري رفض طياري شركة العال الاسرائيلية قيادة الطائرة التي ستقل بنيامين نتنياهو لحضور الجمعية العامة للامم المتحدة.