أزمات في جيش الإحتلال.. والمجتمع الصهيوني يعيش الفقر

العالم – غياهب الكيان

فحال جيش الاحتلال في تراجع ومعنويات جنوده في الحضيض والمجتمع الصهيوني يعيش في حالة فقر ونصفه يعتمد على المساعدات، والضفة تقوى وبن غفير يلعب بنار غضب الاسرى الفلسطينيين.

ويلقي برنامج "غياهب الكيان" الضوء على الحالة التي وصل اليها جنود كيان الاحتلال الاسرائيلي من الاستياء وعدم الانضباط حيث قام جنود من لواء غولاني بتخريب قاعدة عسكرية كانوا يتدربون فيها بشكل هستيري مستعرضا مشاهد نشرت في مواقع التواصل الاسرائيلية.



كما استعرض البرنامج تعليقات ساخرة على جيش كيان الاحتلال، حيث قالت اوريزي مان على موقع الانستغرام:" دفع هؤلاء الجنود للعربدة اليس حال الجيش؟!" واما يهوذا افرها موف قال:" من الطبيعي ان يفعل الجنود هذا في ظل الوضع المهترئ للجيش يبقى هذا افضل من الانتحار".



وحول تفسير حاله الجنود الهستيرية وكيفية انعكاس ذلك على واقع جيش الاحتلال وصورته ، اكد علي مراد الباحث والمتابع بالشأن الاسرائيلي ان مشاهد تصرفات قوات غولاني النخبة لجيش كيان العدو الاسرائيلي، يعكس الحالة النفسية التي يعيشها الجيش، وان الأزمة التي حرص نتنياهو وكل القادة الصهاينة العسكريين والسياسيين على عدم دخولها او تسللها الى الجيش، وحاله الفوضى الحاصلة هذه المشاهد تثبت لنا بان هذه الحالة قد وصلت الى الانتحار، كونه معروف في السنوات الماضية بوجود عداد دائم بعدد حالات الانتحار سنويا لجيش كيان العدو.

ولفت مراد الى ان القادة الصهاينة باتوا يعتبرون بان هذه المشاهد افضل من حالة معينة وهي الانتحار وبالتالي، فان ذلك يعكس حالة الانقسام والفوضى التي تسللت الى الجيش والذي هو عمليا دولة الاحتلال.

كما بحث برنامج غياب الكيان في تفلت جنود الاحتلال من الالتزام الوظيفي وعدم الانضباط الاخلاقي تجاه الفلسطينيين ترجم انتهاكا خطيرا لحقوق المرأة الفلسطينية وكرامتها، حيث اجبرت مجندات صهيونيات نساء فلسطينيات على خلع ملابسهن خلال اقتحام منزلهن في الخليل في الضفة الغربية المحتلة في ارتكاب اجرامي خطير.

وتطرق البرنامج إلى موضوع ما تشهده الضفة الغربية المحتلة من جرائم صهيونيه دفع باردو رئيس الموساد السابق الى وصف الكيان بنظام الفصل العنصري تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ضيف البرنامج:

-علي مراد الباحث والمتابع للشان الاسرائيلي

التفاصيل في الفيديو المرفق ...