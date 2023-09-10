هل سيناريو تقسيم سوريا قابل للحياة، وما هو مخطط "باء" الامريكي؟

وقال الضاهر في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان ثلاث من هذه الدويلات تكون على اساس ديني طائفي، وواحدة منها على اساس عرقي، وفي هذه المناطق يتواجد تناقض معين، غير ان الدولة السورية استطاعت اسقاط مخطط التقسيم الطائفي بعدم جر نفسها الى مواجهات تفسِر عن حرب طائفية.

ورأى ان مشروع التقسيم الطائفي سقط منذ بدايات ما يسمى الربيع في سوريا، لاسيما عندما تحررت مدينة حمص، تقريباً سقط مشروع تقسيم سوريا بشكل عام، ولكن الامريكي لديه خطة باء دائماً وبالتالي يجب ان يكون لديه اي شاغل كي يشغل بها الدولة السورية، ولهذا من المؤكد ان الامريكي مازال يعمل على هذا المشروع، وما تجذره في الجزيرة السورية التي تسمى شرق الفرات، وبقاؤه بذريعة دعم الاقليات الكردية الى جانب ما يسمى مجلس دير الزور العسكري والعشائر إلا من اجل مشروعه هذا، مشيراً الى ان هذه التسميات تؤكد ان الامريكي ما يزال مستمرا في مشروعه، ويشعل المنطقة طائفياً.

واضاف، ان المستجد الذي حصل ان الامريكي يستغل انشغال روسيا التي تدافع عن الدولة السورية ضد المشروع الامريكي في المنطقة، بالحرب الاوكرانية، ليراهن على اشعال منطقة شرق الفرات طائفياً.