الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٤:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

هل سيناريو تقسيم سوريا قابل للحياة، وما هو مخطط "باء" الامريكي؟

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

من جانبه، اكد الاكاديمي والباحث السياسي د. مهند الضاهر، انه كان هناك منذ عام 1980 ما يسمى مخطط لتقسيم سوريا الى اربع دويلات على اساس طائفي وعرقي.

وقال الضاهر في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان ثلاث من هذه الدويلات تكون على اساس ديني طائفي، وواحدة منها على اساس عرقي، وفي هذه المناطق يتواجد تناقض معين، غير ان الدولة السورية استطاعت اسقاط مخطط التقسيم الطائفي بعدم جر نفسها الى مواجهات تفسِر عن حرب طائفية.

ورأى ان مشروع التقسيم الطائفي سقط منذ بدايات ما يسمى الربيع في سوريا، لاسيما عندما تحررت مدينة حمص، تقريباً سقط مشروع تقسيم سوريا بشكل عام، ولكن الامريكي لديه خطة باء دائماً وبالتالي يجب ان يكون لديه اي شاغل كي يشغل بها الدولة السورية، ولهذا من المؤكد ان الامريكي مازال يعمل على هذا المشروع، وما تجذره في الجزيرة السورية التي تسمى شرق الفرات، وبقاؤه بذريعة دعم الاقليات الكردية الى جانب ما يسمى مجلس دير الزور العسكري والعشائر إلا من اجل مشروعه هذا، مشيراً الى ان هذه التسميات تؤكد ان الامريكي ما يزال مستمرا في مشروعه، ويشعل المنطقة طائفياً.

واضاف، ان المستجد الذي حصل ان الامريكي يستغل انشغال روسيا التي تدافع عن الدولة السورية ضد المشروع الامريكي في المنطقة، بالحرب الاوكرانية، ليراهن على اشعال منطقة شرق الفرات طائفياً.

روابط ذات صلة

الناطق باسم "العقيدات" للعالم: لا نقبل وصاية امريكا او قسد وسنقاوم

واشنطن تدفع ب1500 جندي الى العراق والمنطقة

المخططات الامريكية في سوريا بالتقاطع مع تحرك الشارع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وفد عسكري إيراني رفيع المستوى يلتقي بمسؤولين في باكو

'إيلون ماسك': الرئيس الأميركي 'الحقيقي' ليس 'بايدن'!

'إرمش أكثر'.. نصائح عند استخدام الأجهزة الإلكترونية

تكريم 150 حافظا للقرآن من عائلة واحدة بقطاع غزة

رئيس المرحلة الإنتقالية في الغابون يعلن التشكيلة الحكومية الجديدة

شاهد بالفيديو.. هل سيناريو تقسيم سوريا قابل للحياة، وما هو مخطط "باء" الامريكي؟