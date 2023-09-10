مقتل 30 عنصرا لـ'الدعم السريع' بقصف للجيش شمالي دارفور

العالم - السودان

وقال متحدث الجيش العميد نبيل عبد الله، في بيان، إن "قوات في الفرقة السادسة مشاة بمدينة الفاشر اشتبكت مع عناصر المتمردة (الدعم السريع) وتمكنت من دحرهم وتكبيدهم خسائر بلغت 30 قتيلا وعددا كبيرا من الجرحى، واستلمت عددا من العربات القتالية".

وذكر البيان، أن قوات الدعم السريع واصلت انتهاكاتها بحق المدنيين، حيث قامت بقصف عشوائي استهدف مناطق شمالي مدينة أم درمان (غربي العاصمة)، أدى إلى مقتل 3 مدنيين.

ولم يصدر أي تعليق من قوات الدعم السريع بهذا الخصوص حتى الساعة 22:55 (ت.غ).

ووفق تنسيقية لجان المقاومة (نشطاء) بمدينة الفاشر، يوم أمس: "تجددت الاشتباكات باستخدام جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بالقطاع الشمالي للمدينة".

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، يخوض الجيش و"الدعم السريع" اشتباكات بعدة مدن لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وأكثر من 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.