شاهد.. معرض لصناعة أنواع الخبز وآلاته في طهران

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وقال مهدي خان محمدي وهو صاحب المعمل الشهير، سحر:"أعمل في هذه المهنة منذ 52 عاماً في البداية كان لدي 3 عمال والان أصبح لدي 2000 عامل تقريباً وانتج 175 نوعاً من انواع الخبز الايراني والغربي وأصدرها الی العديد من الدول ونحن نشارك سنوياً في المهرجان".

يعرض المعرض مجموعة واسعة من انواع الخبز الايراني والغربي بأشكاله وألوانه المختلفة، بالاضافة الى أحدث آلات صناعة الخبز المحلية.

وقال ايرج أفخمي وهو مدير شركة أفخمي:"شركتنا متخصصة بتصنيع آلات صناعة الخبز لقد قام والدي ناصر افخمي مؤخراً بصناعة آلة حديثة تتميز بسهولة العمل والسرعة والحد من هدر العجين. لقد استغرقت صناعتها 3 سنوات والان هي مسجلة باسمه".

وقال علي رضا أكبر نيا وهو عضو مجلس إدارة شركة أفخمي:"هذه الالة مؤلفة من 5 أقسام وتعمل بشكل اتوماتيكي، تصنع خبز اللواش الايراني ولكن لها قابليات لاجراء تغييرات عليها لتتناسب مع جميع انواع الخبز ونحن الان نقوم بالاجراءات الادارية اللازمة لبدء تصديرها".

يرمي المعرض الى التعريف بأنواع الخبز، وتحسين التعامل التجاري بين الشركات الداخلية او مع الخارج، اضافة الى التعريف بأحدث الآلات الخاصة في صناعة الخبز.

أطلق علی الخبز اسم عيش وتعني حياة فهو الطعام المشترك في كل حضارات العالم، وقد يختلف طعمه وشكله من مكان لأخر الا ان رمزه يبقی مشتركاً في التاريخ والعادات والتقاليد الاجتماعية.