توتر حدودي أذربيجاني-أرميني وايران تحذر من تداعياته..

العالم- أسيا والباسفيك

يتصاعد التوتر في منطقة القوقاز الجنوبي، في وقت تتحدث فيه مصادر متابعة عن مناوشات بين القوات الاذربيجانية والقوات الارمينية على الحدود بين الطرفين .

المصادر تشرح اسباب التوتر الحالي، والذي حذرت من تداعياته طهران السبت.

وفي خضم تلك التطورات اكد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي أن اي تغيير في حدود دول المنطقة هو خط أحمر لدى إيران، وان أي تغييرات جيوسياسية لحدود المنطقة وخطوط الترانزيت والتعاون مع أي أجنبي وإجراء تدريبات معهم لا يؤدي إلا إلى تعقيد الوضع.

وفي لمحة تاريخية سريعة عن عوامل التوتر الحالي، افرزت حرب الاربعة واربعين يوما قبل ثلاثة اعوام بين اذربيجان وارمينيا التي افضت لاستعادة الأولى أراض في اقليم ناغورنو كاراباخ، افرزت تلك الاحداث عاملا جديدا من التوتر القائم، حيث تعهدت سلطات يريفان في اتفاق وقف إطلاق النار في خريف الفين وعشرين بفتح ممرلاتشين لحركة الأرمن، وممر زانجيزور لعبور البضائع من جمهورية أذربيجان إلى منطقة نخجوان المفتوحة، ولربط جمهورية أذربيجان عبر أراضي أرمينيا إلى نخجوان .

وإزاء تلك التطورات حذرت الجمهورية الإسلامية في إيران مرارا وتكرارا من فتح ممر زانجيزور وقطع الحدود مع أرمينيا ومنذ بداية حرب كاراباخ الثانية، أعلنت الجمهورية الإسلامية أنها تعارض تغيير الحدود في المنطقة.

بالمقابل كانت باكو تنفي تلك التقارير، لكن محاولتها فرض ممرا لها يوصلها بجمهورية نخجوان وإلى تركيا وتسيطر عليه، تراه طهران تهديدا بتغيير جيوسياسي حذرت منه مرارا وتكرارا.

وترى طهران أن باكو تسعى إلى تغيير حدود القوقاز وإلغاء حدود إيران مع أرمينيا، البالغة نحو أربعة واربعين كيلومترا، لربط جمهورية نخجوان بأراضيها وتقرأ إيران التطورات في منطقة القوقاز، خلال العامين الأخيرين، باعتبارها مؤشرات على مخطط أذربيجاني وبدعم اقليمي وإسرائيلي، لإحداث تغييرات جيوـ سياسية في منطقة القوقاز، عبر إغلاق حدودها مع أرمينيا، وذلك من خلال السيطرة على الشريط الحدودي الممتد من جمهورية نخجوان إلى الأراضي الأذربيجانية، والذي يشكل الحدود الإيرانية الأرمينية في محافظة سيونيك الأرمينية.