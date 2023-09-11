أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023

جمهوري اسلامي ..

ايران تحدد مهلة لتجريد الجماعات الإنفصالية المناهضة للجمهورية الإسلامية من السلاح بكردستان العراق.

جوان ..

قوى المقاومة الفلسطينية بالضفة تستهدف لأول مرة مستوطنة صهيونية بصاروخ قسام.

خراسان ..

غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة بغزة تستعد لإجراء مناورات " الركن الشديد الرابعة " الثلاثاء.

رويش ملت ..

نواب بمجلس الشورى يتحدثون عن مشروع طموح لبناء أربعة ملايين وحدة سكنية في البلاد .

ايران ..

تلبد أجواء القوقاز بسحب قاتمة مع تزايد خطر إندلاع حرب بين باكو ويريفان .

ابرار..

توقعات أمنية أمريكية تتحدث عن إحتمال تفكك وإنحلال حلف الناتو بغضون عشر سنوات .

سياست روز ..

المجلس العسكري في نيامي يحذر من تحركات عسكرية فرنسية بغرب أفريقيا للتدخل في النيجر.

كيهان ..

أمريكا تواصل سرقاتها للنفط السوري .. تسعون شاحنة صهريج أمريكية تحمل نفطا سوريا مسروقا.

مردم سالاري ..

أوساط إعلامية أمريكية تعكس وجود مخاوف جدية بواشنطن من إحتمال عودة ترامب للبيت الأبيض.

اطلاعات ..

أوكرانيا وروسيا تتبادلان الهجمات بالطائرات بدون طيار وسط تصعيد ميداني كبير.

رسالت ..

وقوع إنفجار ضخم وإندلاع حرائق في قاعدة عسكرية تركية بريف حلب بشمال سوريا.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الإثنين

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الإثنين

سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت عن الاجواء الساخنة بمنطقة القوقاز في مقالها ( السبيل الوحيد لحل الأزمة بشكل نهائي)..

هناك حشود واستعدادات عسكرية واسعة في المناطق الحدودية بين جمهوريتي اذربيجان وارمينيا , وكل المؤشرات باتت تطرح احتمال اندلاع حرب جديدة بينهما حول قره باغ وقضايا حدودية اخرى.

ان الاجواء دخلت مرحلة ساخنة اثر اغلاق باكو للممرات الانسانية التي تربط المناطق الارمينية بقره باغ مع ارمينيا , وكذلك اثر اجراء الاخيرة انتخابات رئاسية بتلك المناطق.

"إن مايحدث في الواقع رغم إختلاف وتعدد الذرائع هو نتيجة لطموحات أذربيجانية غير منطقية ولردود فعل أرمينية متأثرة بإيحاءات غربية"

ان أية حرب جديدة بين الطرفين ستؤدي لنتائج مدمرة على كليهما وستحمل تهديدات خطيرة للمنطقة بفتح ابوابها لقوى اجنبية لها اجنداتها ونواياها الخاصة. ان احياء مفاوضات مجموعة ثلاثة زائد ثلاثة بمشاركة ايران وروسيا وتركيا وجمهورية جورجيا هو السبيل الافضل والوحيد لحل الازمة بشكل جذري ونهائي.

عصر ايرانيان ..

في افتتاحيتها ( الأمن الحدودي غير قابل للتساهل أبدا)كتبت صحيفة عصر ايرانيان ..

دخل الاتفاق الامني بين طهران وبغداد واربيل مرحلةَ التنفيذ الاولى , وهو اتفاقٌ يتضمن تجريد الجماعات الارهابية المسلحة المتواجدة باقليم كردستان من السلاح على أن يتم إبعاد هذه الجماعات عن الاقليم.

"إن ايران لا تتساهل مع أحد أبدا بالقضايا التي ترتبط بأمنها, ومواقفها الحازمة حتى مقابل قوى دولية كبرى تُثبت ذلك"

وهنا من البديهي القول إن وجود جماعات ارهابية مسلحة في كردستان العراق يشكل تهديدا لامن واستقرار العراق واقليم كردستان نفسه ايضا, ومن هنا تخدم هذه الاتفاقية الامنية مصالح البلدين والشعبين الايراني والعراقي وتعزز الامن الحدودي بين ايران ومنطقة كردستان العراق.

رسالت ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( تزايد كراهية نتنياهو بين "الإسرائيليين") كتبت صحيفة مردم سالاري ..

عكست نتائج استطلاع للراي أجرته قناة كان العبرية بفلسطين المحتلة , تزايدَ واتساع الكراهية لنتنياهو, حيث اكد نحو 75 % من المستطلعين سَأمهم العميقَ من وجود نتنياهو ورفضَهم لسياساته جملتا وتفصيلا.

"إستطلاع قناة كان العبرية كشف أيضا عن مخاوف غالبية المستطلعين من أن تجر سياسات حكومة نتنياهو الكيان نحو الهاوية "

كما ابدى المستطلعون مخاوف عميقة من تحكم وزراء الاحزاب اليمينية الاكثر تطرفا بحكومة نتنياهو الائتلافية بقراراتها وبتحديد سياساتها .

جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في مقالها ( السعودية والإمارات واللعب بملعب الكيان الصهيوني ) ..

اعلان الرئيس الامريكية على هامش قمة العشرين بنيودلهي عن مشروع ممر تجاري بين الهند والشرق الاوسط واوروبا اثار فرح وابتهاج الكيان الصهيوني بالدرجة الاولى. نتنياهو سارع للقول بأن "اسرائيل " ستكون بقلب هذا المشروع الدولي الاستراتيجي الضخم على حد تعبيره.

"المشروع يتضمن إيجاد خط بحري بين الهند والسعودية والإمارات ومنهما عبر شبكة سكك حديدية لموانئ البحر الأبيض المتوسط وأروروبا" .

في هذا المشروع ستكون السعودية والامارات حلقة الوصل بين الهند وموانئ البحر الابيض المتوسط وخاصة موانئ بفلسطين المحتلة ومنها الى اوروبا, لذلك لم يخف نتنياهو سعادته مؤكدا ان المشروع سيعزز اندماج الكيان بمنظومة الشرق الاوسط. وبالطبع يستهدف المشروع الى جانب ذلك افشار مشروع الممر الاستراتيجي التجاري بين الصين وايران واوروبا الذي من المفترض ان يغطي اربع قارات .

كيهان ..

في مقالها ( حشود فرنسية للتدخل عسكريا بالنيجر ) كتبت صحيفة كيهان ..

حذر المجلس العسكري الحاكم في النيجر من تكثيف فرنسا لإنتشارها العسكري في بلدان بغرب افريقيا , مشددا بانه يستهدف التدخل عسكريا لإسقاط الانقلاب في النيجر .

"هذه التحذيرات تزامنت مع تقارير أكدت قيام فرنسا بتعزيز تواجدها العسكري ببلدان بمجموعة ايكواس بإطار تنسيق مشترك للتدخل بالنيجر"

باريس نفت هذه التقارير مشددة على مواصلة الجهود الدبلوماسية لاعادة رئيس النيجر لمنصبه, الا ان الذي يحدث في الواقع هو تحرك فرنسا للحفاظ على ما تبقى من نفوذها ذو الجذور الاستعمارية في القارة الافريقية, وهو نفوذ بات آئلا للزوال بسلسلة انقلابات بالنيجر والغابون ومالي وبوركينوفاسو.

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في تقريرها ( الوزير الأول باسكتلندا يؤكد على الإستقلال)..

اكد الوزير الاول او رئيس الوزراء باسكتلندا "حمزة يوسف " اجراء استفتاء عام ثاني على الاستقلال في اسكتلندا مشددا على دعم اكثرية الاسكتلنديين .

"حمزة يوسف هو اول مسلم اسكتلندي يتبوء هذا المنصب عبر زعامته للحزب القومي الاسكتلندي الذي يرفع راية الإستقلال"

الوزير الاول باسكتلندا شدد على ضرورة احترام رأي الاغلبية الساحقة من الاسكتلنديين في هذا السياق ملمحا بنفس الوقت بطرح لندن ذرائع مختلفة لرفض اجراء استفتاءا حديدا باسكتلندا.