ما تأثير "دانيال" على مصر؟.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا

العالم _مصر

وبحسب الأرصاد الجوية، "وصلت العاصفة دانيال السواحل الليبية أمس مؤثرة عليها بأمطار غزيرة وتسجيلات كبيرة لـ الأمطار وعواصف رعدية وسرعات كبيرة الرياح وارتفاع أمواج يتجاوز 4 أمتار".

وبحسب الأرصاد "تصل بقايا العاصفة دانيال إلى غرب البلاد اليوم الاثنين يصاحبها سقوط الأمطار بعد ما فقدت العاصفة معظم قوتها، ولذلك لن يكون لها تأثير قوي على المدن المصرية أو تعرض القاهرة للغرق".

وتتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا اليوم مع منخفض جوي متعمق علي سطح البحر المتوسط يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية والتي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً بسبب العاصفة دانيال على مناطق من ( السلوم ومطروح وسيوة)، تمتد الأمطار خفيفة في المساء إلى مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحياناً .

وكشفت الدكتورة إيمان شاكر مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية أن تأثير العاصفة دانيال على القاهرة سيكون يوم الثلاثاء بوجود أمطار خفيفة فقط ولن تصل إلى حد الأمطار الغزيرة حتى، بالإضافة إلى وجود حركة لنشاط حركة الرياح.

وتابعت شاكر في تصريحات تلفزيونية قائلة: يجب على السائقين توخي الحذر أثناء القيادة على الطريق، بجانب عدم التصوير بالهاتف المحمول عند وجود أمطار بسبب الرعد والبرق، موضحة أن العاصفة دانيال قادمة من أوروبا وهي نفس العاصفة التي ضربت اليونان وتركيا.

من جانبها، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الاثنين، مصرع شخصين إثر فيضانات اجتاحت عدة مناطق شرقي البلاد.

واجتاحت العاصفة المتوسطية "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج، بالإضافة إلى سوسة ودرنة.