الجهاد الإسلامي تدين السماح بمشاركة وفد صهيوني باجتماع اليونيسكو في الرياض

العالم - فلسطين

وقالت الحركة في بيان صحفي، إن استقبال وفد صهيوني في أرض الحرم المكي ومهبط الوحي، يحاول عبثاً شرعنة مساعي التطبيع الذي ترفضه شعوب أمتنا العربية والمسلمة.

وشددت الجهاد الاسلامي، على أن مشاركة وفد الكيان في هذا الاجتماع، في ظل تنكر الكيان ذاته لمقررات منظمة اليونيسكو نفسها، ومقاطعته للمنظمة في السابق، وفي ظل ما ترتكبه قوات الاحتلال من عدوان وتهويد واستيطان، واستمرار الانتهاكات بحق الطلاب الفلسطينيين ومحاربة المنهاج الفلسطيني في القدس، وفرض التهويد على أهلها، هو "غطاء لهذه الجرائم وتشجيع عليها، وتفريط بالقدس ومقدساتها".