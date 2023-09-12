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الجهاد الإسلامي تدين السماح بمشاركة وفد صهيوني باجتماع اليونيسكو في الرياض

الجهاد الإسلامي تدين السماح بمشاركة وفد صهيوني باجتماع اليونيسكو في الرياض
الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، السماح لوفد يمثل الكيان الصهيوني الغاصب بالمشاركة في اجتماع لمنظمة الـ"يونسكو" المنعقد في المملكة العربية السعودية.

العالم - فلسطين

وقالت الحركة في بيان صحفي، إن استقبال وفد صهيوني في أرض الحرم المكي ومهبط الوحي، يحاول عبثاً شرعنة مساعي التطبيع الذي ترفضه شعوب أمتنا العربية والمسلمة.

وشددت الجهاد الاسلامي، على أن مشاركة وفد الكيان في هذا الاجتماع، في ظل تنكر الكيان ذاته لمقررات منظمة اليونيسكو نفسها، ومقاطعته للمنظمة في السابق، وفي ظل ما ترتكبه قوات الاحتلال من عدوان وتهويد واستيطان، واستمرار الانتهاكات بحق الطلاب الفلسطينيين ومحاربة المنهاج الفلسطيني في القدس، وفرض التهويد على أهلها، هو "غطاء لهذه الجرائم وتشجيع عليها، وتفريط بالقدس ومقدساتها".

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الجهاد الإسلامي تدين السماح بمشاركة وفد صهيوني باجتماع اليونيسكو في الرياض

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