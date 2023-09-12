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فيما تكشف بغداد طبيعة التواجد النمساوي..

العراق: لدينا قوات قتالية كافية ولا نحتاج لقوات أجنبية

العراق: لدينا قوات قتالية كافية ولا نحتاج لقوات أجنبية
الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

كشف وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، طبيعة تواجد القوات النمساوية في العراق، فيما أكد أن بغداد تتعامل مع القوات الأجنبية بإطار الاستشارة والتدريب.

العالم - العراق

وقال حسين في حديث لـ السومرية نيوز، أن "الحكومة العراقية تتعامل مع القوات الأجنبية المتواجدة على أراضي البلد في إطار الاستشارة والتدريب مع اي طرف اجنبي لمكافحة الارهاب والجريمة والمخدرات".

وأضاف: "لدينا قوات كافية ولا نحتاج لاي قوات اجنبية قتالية".

وأشار حسين الى، أن "الحكومة النمساوية قررت ارسال عشرة عناصر الى العراق؛ لتقديم الاستشارة والتدريب".

وكان وزير الخارجية، فؤاد الحسين، ثد عقد قبل قليل مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع نظيره النمساوي في العاصمة بغداد، فيما وقع الجانبان اتفاقية أمنية في مجال الأمن الداخلي ب‍العراق.

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فيما تكشف بغداد طبيعة التواجد النمساوي.. العراق: لدينا قوات قتالية كافية ولا نحتاج لقوات أجنبية

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