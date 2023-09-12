ماذا ستسفر مروحية لقاءات لودريان التي يجريها خلال زيارته للبنان؟

وقال مراسلنا: ان عملية استكشاف ما يمكن ان يكون في جعبة لودريان غير واضحة المعالم لحد الان، هل هو يحمل مقترحات جديدة تساند المبادرة الفرنسية؟ وهل هناك عملية ترميم للمسعى الفرنسي الذي بدأته باريس منذ فترة؟ أم ان هناك امور اخرى ربما ترتبط بنتائج الخماسية الدولية التي ركن اليها لورديان؟ ولكن ما جرى اليوم في هذه الزيارة، هو التأكيد على المبادرة التي اطلقها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، وكأن فرنسا مازالت على موقفها من ان الحوار هو الطريق الوحيد الذي يؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا ما تعارضه مجموعة ما يسمى الكتل المعارضة وعلى رأسها حزب القوات اللبنانية.

واوضح، ان لودريان اجرى لقاءات عديدة في بيروت، من بينهم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ومن ثم التقى برئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، والتقى بقائد الجيش اللبناني، ومن ثم يلتقي رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، على ان تتسع مروحية اللقاءات التي سيجريها خلال زيارته التي تستغرق بضعة ايام بباقي الكتل النيابية، ومن المرجح ان يلتقي غداً برئيس كتلة الوفاء للمقاومة، وايضاً الكتل المسيحية الاخرى وبعض النواب المستقلين، من اجل ان البحث من خلال لقاءاته السبل الآيلة لاخراج الازمة الرئاسية من عنق الزجاجة وانهاء الشغور الرئاسي، مشيراً الى انه لا يمكن الحكم على نتائج لودريان او تصريح واضح تحدد معالم مواقفه على اساسها الى حين انتهاء زيارته.

هذا وكان لودريان قد اعرب في تصريحات له عن أمله في أن تكون مبادرة بري إلى الحوار بداية مسار الحل لإنهاء الشغور الرئاسي.

بدوره جدد ميقاتي التأكيد أن بداية الحل للأزمة الراهنة في لبنان تقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وإتمام الإصلاحات الاقتصادية، بينما أكد بري أن وجهات النظر متطابقة مع لودريان بأنه لا سبيل إلا الحوار ثم الحوار للخروج من الأزمة الراهنة وإنجاز الإستحقاق الرئاسي..