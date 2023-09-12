من هم السجناء الإيرانيون الـ5 الذين ستفرج واشنطن عنهم؟

العالم - إيران

وأوضحت البعثة الإيرانية لوكالة "إرنا" اليوم الثلاثاء أنه "وفقا لاتفاق تبادل السجناء، سيتم قريبا الإفراج عن 5 سجناء إيرانيين، وإن البعض منهم سيبقى في الولايات المتحدة والبعض الآخر يعود إلى إيران".

وقد حدّدت البعثة الإيرانية أسماء هؤلاء الرعايا الخمس وهم: مهرداد معین أنصاري، کامبیز عطار کاشاني، رضا سرهنك بور کفراني، أمین حسن زاده، کاوه لطف الله أفراسیابي.

وفي سياق متصل أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لقناة "إن بي سي" الأميركية الإخبارية على أن "اتفاق تبادل السجناء بين إيران وأميركا سيحسم في توقيته المحدد"؛ مبينا أن السجناء الأميركيين في إيران يتمتعون بأتم الصحة، وسيعودون قريبا إلى هذا البلد.

كما تحدث سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى قطر "حميد رضا دهقاني"، عن حسم الاتفاق حول تبادل السجناء بين إيران وأميركا.

وكتب السفير دهقاني عبر الفضاء الافتراضي اليوم الثلاثاء، أنه تباحث مع وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري "محمد الخليفي"؛ منوها بدور الدوحة في تسريع وتيرة هذه العملية.

وأضاف: لقد جرى في هذا اللقاء استعراض الإجراءات المتبعة والخطوات المقبلة، وإنني شكرت جهوده (الخليفي) الهادفة إلى الدفع بالتعاون الثنائي نحو الأمام ولاسيما الاتفاق حول التبادل الذي يمرّ بمراحل التنفيذ النهائية.