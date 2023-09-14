وفد من صنعاء يزور الرياض لبحث عملية السلام وإيقاف الحرب

العالم - خاص بالعالم

حيث اعلنت مصادر اعلامية وسياسية في صنعاء ان وفدا يمنيا توجه الى السعودية بصحبة وفدا عمانيا رفيع من اجل بحث عملية السلام والدفع بعملية المفاوضات الى الامام.

هذا وكانت مصادر اعلامية قالت في وقت سابق ان السعودية طلبت من صنعاء ارسال وفدها المفاوض اليها ردا لزيارة التي قام بها وفدا سعوديا الى صنعاء في وقت سابق.

واكدت المصادر إن صنعاء وبعد دراسة مطولة وتلبية لطلب سلطنة عمان قررت ارسال مبعوثين لسعودية في محاولة ايجاد حلول لازمة المفاوضات التي كانت قد وصلت الى طريق مسدود وسوف يبحث الوفد في الرياض وقف دائم لإطلاق النار مع المسؤولين ودفع الرواتب وكذلك رفع شامل للحصار عن مطار صنعاء وميناء الحديدة.

هذا وكانت مصادر اعلامية يمنية قالت ان وفد صنعاء التقى على مايبدو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اثناء زيارته السريعة الى سلطنة عمان قبل يومين وشددت المصادر ان الطرفين اتفقوا على العديد من النقاط وان زيارة الوفد اليمني الى السعودية قد تكون لتوقيع على هذه الاتفاقات واخراجها للعلن.

الى ذلك قال الشيخ علي ناصر قرشة احد الوسطاء القبليين الذي كان له دور في الوساطة بين انصارالله والسعودية في تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، ان السيد عبدالملك الحوثي ابلغه ان هذه الزيارة تعتبر لاقامة ما اسماه الحجة على السعودية والدفع بعملية السلام منوها ان السيد عبدالملك اشار ان ذهاب الوفد الى الرياض يعتبر براءة للذمة في حال فشلت المباحثات وعادت الحرب مجددا.

هذا وكان المسوولين في صنعاء حذروا خلال اليومين الماضيين من عودة الحرب والتصعيد من جديد محذرين السعودية ومتهمينها بالمماطلة وعدم الوفاء بوعدها السابقة حيال انها الحرب ورفع الحصار عن البلاد.

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