شاهد.. إضراب في رام الله بعد استشهاد الشاب الفلسطيني محمد جبريل

العالم - خاص بالعالم

الاحتلال ادعى ان الشاب وشاب اخر اصيب في الحدث كانوا ينون القاء قنابل حارقة اتجاه نقطة عسكرية.

وقال بسام الصالحي الامين العام لحزب الشعب:" ان هناك تماديا اسرائيليا مستمرا في كل الاماكن في الاغتيالات والقتل اليومي والاجتياحات سواء من خلال جيش الاحتلال او من خلال المستوطنين وهذا مؤشر على كبير على ان الخطة التي تمضي بها هذه الحكومة الاكثر فاشية في "اسرائيل" هي المزيد من القتل ضد الشعب الفلسطيني والمزيد من الترويع وتستغل في ذلك غياب الموقف العربي والدوري الفاعل ليوقف هذه الجرائم التي يمارسها الاحتلال".

اضراب عام شل الحياة في رام الله حدادا على الشهيد رمانه فيما خرجت تظاهرة في مخيم قلنديا مسقط راس الشهيد ، التظاهرة دعت الى الانتقام لدماء الشهداء والاستمرار في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي .

وقال خليل شاهي كاتب ومحلل سياسي :"الفلسطينيون عازمون على الاحتجاج على السياسات الاسرائيلية وخاصة عن الاعدام الميداني اضافه الى احتجاز جثامين الشهداء وهي سياسة تتبعها "اسرائيل" منذ زمن بعيد، دون ان تؤدي الى اي نتائج، بل على العكس من ذلك، نرى ان رسالة الاضراب هي الاستمرار والصمود الفلسطيني والعمل الجماعي في مثل هذا الاحتجاج ودعم المقاومة في مواجهة السياسات الاسرائيلية.

الاحتلال الاسرائيلي من خلال جرائمه المتكررة يفتح الباب على مصراعيه لانفجار برميل البارود في الضفة الغربية.

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