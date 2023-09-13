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خطر يهدد اوكرانيا وشعبها بعد قيام امريكا بتزويدها باليورانيوم المنضب

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

تزويد امريكا بذخائر اليورانيوم المنضب لاوكرانيا فعل اجرامي، خطره يطال اوكرانيا ومستقبل شعبها اكثر مما يطال روسيا.

سياسات واشنطن تقضي على الانسانية وتدعي حمايتها، والنفاق والتهور وازدواجية المعايير سمة امريكية بامتياز.

ومن المعروف ان امريكا صانعة الحروب، وشهيتها لا تتوقف سواء باشعال الحروب او باطالة امدها، والشواهد في التاريخ الحديث خير شاهد ودليل، والوقائع كثيرة اكثر بكثير من ان تعد وتحصى، واخرها ما يحصل في الحرب الاوكرانية، فامريكا لم تتوقف عن ارسال كل انواع الاسلحة لاوكرانيا من صواريخ وطائرات ودبابات، واليوم امريكا قررت ارسال ذخائر تحوي على اليورانيوم المنضب.

امريكا التي تبيح لنفسها كل شيء، وارسلت الى اوكرانيا كل انواع الاسلحة بما فيها الآن الذخائر التي تحوي على اليورانيوم المنضب، في الوقت نفسه تهاجم ايران وتوجه اتهامات لايران بانها باعت مسيرات الى روسيا، أين هي امريكا من ازدواجية المعايير هذه؟ تبيح لنفسها كل شيء وتمنع عن غيرها ان تبيع حتى الطائرات المسيرات.

الطائرات المسيرة الايرانية ممنوع ان تباع لروسيا، لكن امريكا مسموح لها كل شيء وان ترسل كل انواع الاسلحة، وان تفعل كل شيء، ما لا يمكن تصوره على الاطلاق ان تقدم لاوكرانيا قذائف تحوي على اليورانيوم المنضب.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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خطر يهدد اوكرانيا وشعبها بعد قيام امريكا بتزويدها باليورانيوم المنضب

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