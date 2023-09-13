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شاهد.. روسيا تتصدى لهجوم أوكراني بالصواريخ والمسيرات

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

اعلنت روسيا التصدي لهجوم أوكراني بالصواريخ والمسيرات البحرية على مدينة سيفاستوبول وسفن لأسطول البحر الأسود. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهجوم نفذ بعشرة صواريخ مجنحة على مصنع للسفن في مدينة سيفاستوبول، فيما هاجمت ثلاثة قوارب مسيرة مجموعة من سفن أسطول البحر الأسود.

العالم - خاص بالعالم

منطقة البحر الاسود تشهد تصعيدا غير مسبوق في المعارك بين الجيشين الروسي والاوكراني منذ انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب في الثامن عشر من يوليو تموز الماضي الذي جاء ردا على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

فقد افاد نائب رئيس الوزراء الأوكراني أولكسندر كوبراكوف بأن أكثر من مئة من مرافق البنية التحتية للموانئ تضررت في الهجمات الروسية على الموانئ الأوكرانية. مشيرا الى أن صادرات الحبوب الأوكرانية انخفضت نحو ثلاثة ملايين طن شهريا منذ ذلك التاريخ.

في المقابل اعلنت روسيا أن اوكرانيا استهدفت حوض سفن روسية في ميناء سيفاستوبول الذي يضم الاسطول الروسي بشبه جزيرة القرم بعشرة صواريخ كروز ما ادى الى إلحاق أضرار بسفينتين تخضعان لأعمال تصليح واصابة اربعة وعشرين شخصا بجروح، في حين نجحت انظمة الدفاع الجوي الروسي باسقاط سبعة من الصواريخ. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الاوكرانية حاولت استهداف سفن تابعة لاسطول البحر الاسود عبر ثلاثة زوارق مسيرة فيما دمرت سفينة الدورية فاسيلي بيكوف جميعها.

على صعيد آخر التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في قاعدة فوستوتشني الفضائية بأقصى الشرق الروسي الأربعاء لاجراء محادثات يمكن أن تفضي إلى إبرام صفقة أسلحة من شأنها أن تنتهك العقوبات الدولية.

ويعتقد مراقبون أن روسيا ستسعى في المحادثات على الأرجح للحصول على قذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات من كوريا الشمالية التي تريد في المقابل تكنولوجيا متطورة للأقمار الاصطناعية والغواصات العاملة بالطاقة النووية.

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