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لودريان لا يحمل خطة معينة سوى مبادرة الرئيس بري + فيديو

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

شمال لبنان (العالم) 2023.09.14 – قال الخبير في الشأن اللبناني و مدير موقع "الانتشار" إبراهيم عوض إن المبعوث الفرنسي لودريان لا يحمل خطة أو آلية معينة سوى تقاطعع مع مبادرة الرئيس نبيه بري الداعية للحوار، داعيا اللقاء السني إلى أن يكون واضحا و حاسما في اللقاء الذي سيقام اليوم.

العالم لبنان

وفي حديث لقناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" رأى أن المبعوث الفرنسي: لودريان ومن خلال اللقاءات التي قام بها لا يحمل خطة أو آلية معينة، فكل ما يحمله أنه يتقاطع مع مبادرة الرئيس نبيه بري، التي نوه بها و حث كل الأطراف إلى الانضمام إليها وعلى الالتحاق بقطار الحوار.

وأضاف: أعتقد أن فرنسا ما زالت على موقفها بالنسبة للمعادلة ولكن بشكل آخر، فعنوان زيارة زيارة هو الحث على الحوار.

وشدد على أن موقف الطائفة السنية غير موحد ومضعضع، مبينا: في السابق كان للسنة زعيم، واليوم ليس لدينا زعيم، ولذلك الكل يغني على ليلاه!

وبشأن اللقاء السني الذي سيعقد اليوم قال إبراهيم عوض: أتصور أن المسألة وصلت لطرح اسم، نتمنى من اللقاء السني أن يكون واضحا و حاسما فربما تخرج رسالة واضحة للمعترضين من خلال الاجتماع.

وفيما أكد أن الرئيس نبيه بري جاد جدا في مسألة الدعوة للحوار، أوضح أن: الرئيس نبيه بري حين طرح مبادرته ضرب عصفورين بحجر واحد، أولا هو نادى للحوار و دعا إليه كما يفعل دائما، ثم أعطى للمعارضة ما تريد وهي الجلسات المتتالية، وبذلك حاول إنزال المعترضين من على الشجرة، ولكن للأسف لم يتلقفوا هذه المبادرة جيدا.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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