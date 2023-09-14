لودريان لا يحمل خطة معينة سوى مبادرة الرئيس بري + فيديو

العالم – لبنان

وفي حديث لقناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" رأى أن المبعوث الفرنسي: لودريان ومن خلال اللقاءات التي قام بها لا يحمل خطة أو آلية معينة، فكل ما يحمله أنه يتقاطع مع مبادرة الرئيس نبيه بري، التي نوه بها و حث كل الأطراف إلى الانضمام إليها وعلى الالتحاق بقطار الحوار.

وأضاف: أعتقد أن فرنسا ما زالت على موقفها بالنسبة للمعادلة ولكن بشكل آخر، فعنوان زيارة زيارة هو الحث على الحوار.

وشدد على أن موقف الطائفة السنية غير موحد ومضعضع، مبينا: في السابق كان للسنة زعيم، واليوم ليس لدينا زعيم، ولذلك الكل يغني على ليلاه!

وبشأن اللقاء السني الذي سيعقد اليوم قال إبراهيم عوض: أتصور أن المسألة وصلت لطرح اسم، نتمنى من اللقاء السني أن يكون واضحا و حاسما فربما تخرج رسالة واضحة للمعترضين من خلال الاجتماع.

وفيما أكد أن الرئيس نبيه بري جاد جدا في مسألة الدعوة للحوار، أوضح أن: الرئيس نبيه بري حين طرح مبادرته ضرب عصفورين بحجر واحد، أولا هو نادى للحوار و دعا إليه كما يفعل دائما، ثم أعطى للمعارضة ما تريد وهي الجلسات المتتالية، وبذلك حاول إنزال المعترضين من على الشجرة، ولكن للأسف لم يتلقفوا هذه المبادرة جيدا.

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