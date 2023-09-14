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السوداني: نهج الحكومة يعتمد مبدأ العمل بعيداً عن الخلافات

السوداني: نهج الحكومة يعتمد مبدأ العمل بعيداً عن الخلافات
الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الوزراء، العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن نهج الحكومة الحالية يعتمد مبدأ العمل نحو ترسيخ الاستقرار الدائم بعيداً عن الخلافات.

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس حكومة كردستان العراق مسرور بارزاني، ونائب رئيس حكومة كرىستان قباد طالباني والوفد المرافق لهما".

وأضاف، انه "جرى خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة إيجاد حل للمشاكل القانونية والمالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة كرىستان، وفقاً للدستور والقانون".

وأكد السوداني وفق البيان، أن "نهج الحكومة الحالية يعتمد مبدأ العمل نحو ترسيخ الاستقرار الدائم بعيداً عن الخلافات، مشدداً على جدية الحكومة في إيجاد حلول جذرية للتعامل مع كردستان العراق".

وأشار إلى أن "الحكومة عملت، ولاتزال، على ضمان عدم تأثر متطلبات العيش الكريم للمواطنين العراقيين، وبضمنهم مواطنو المنطقة، بأية إشكالات قانونية أو إدارية".

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