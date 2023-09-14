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حماس ترفض مزاعم غوتيريش حول مقاومة الشعب الفلسطيني

حماس ترفض مزاعم غوتيريش حول مقاومة الشعب الفلسطيني
الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

رفضت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمقاومة شعبنا الفلسطيني بالعنف، مؤكدةً أن هذا الوصف لا يليق إطلاقه على حق أصيل من حقوق الإنسان، ألا وهو الحق في الدفاع عن النفس ضد عدوان وبطش المحتل.

العالم - فلسطين

وأوضحت الحركة -في تصريح صحفي مساء الخميس- "أن مقاومة شعبنا فعلٌ مشروع وفقاً للقوانين والأعراف الدولية، وهو حقٌ لن يتنازل عنه شعبنا الفلسطيني الذي سيظل يقاوم الاحتلال الصهيوني ومشاريعه التهويدية حتى دحره عن أرضنا."

وشددت على أن العنف والإرهاب هما مصطلحان ينطبقان حصراً على المحتل الصهيوني ومستوطنيه الفاشيين الذين يتحملون كامل المسؤولية عن تدهور الأوضاع وعن تعطيل حياة الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم الوطنية.

ودعت الحركة الأمين العام والأمم المتحدة إلى القيام بالدور المنوط بهم في إحقاق الحق الشعب الفلسطيني والانتصار لعدالة قضيته بإدانة الاحتلال وعدوانه المستمر، ومحاسبة قادته على إجرامهم وسياساتهم العنصرية على طريق التخلص من الاحتلال، ليمارس الشعب الفلسطيني حقه في الحرية والاستقلال على أرضه.

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