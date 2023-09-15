يعمل من دون كهرباء ويحتفظ بالثلج عاماً كاملاً.. “اليخجال الفارسي” أقدم ثلاجة عرفتها البشرية!

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ولا يزال الكثير منها قائماً منذ آلاف السنين، حيث قام المهندسون الفرس ببناء اليخجال في الصحراء لتخزين الجليد، الذي يُصنع عادةً في مكان قريب من البناية.

اليخجال هو نوع من المباني القديمة كان يستخدم لإنتاج الثلج وسط الصحراء القاحلة. تميزت هذه المباني بقبة هرمية مخروطية عالية ومفتوحة من الأعلى تمثل أبراج الرياح للتخلص من الهواء الساخن، كان يتم توليد الجليد من إدخال الهواء البارد من أسفل ومن خلال تبخر الماء، وطرد الهواء الساخن عبر الأعلى.

يبنى اليخجال عادة على بعد كيلومتر تقريباً من مركز المدينة. ويصل هيكله المخروطي إلى ارتفاع 18 متراً وسعته 5 آلاف متر مكعب. يستخدم في بناء اليخجال عادة ملاط فريد مقاوم للماء يسمى الصاروج. وهو ملاط من الرمل والطين والجير وشعر الماعز والرماد بنسب محددة ونسبة ضئيلة من بياض البيض.