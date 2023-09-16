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صورة نادرة للمسجد النبوي الشريف ومراقد ائمة البقيع

صورة نادرة للمسجد النبوي الشريف ومراقد ائمة البقيع
السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

في السنوات البعيدة كانت هناك متشددون في السعودية كانوا يعتقدون بان التقاط الصور شركا، مما جعل من المستحيل على المصورين تصوير المدينة المنورة.

العالم_منوعات

حتى عام 1880 (قبل 143 عامًا) ذهب محمد صادق بك، مهندس ومساح الجيش المصري، إلى الحج وقام لأول مرة في التاريخ بإعداد صور للمدينة المنورة ومكة المكرمة .

وبعد مرور عام، ارسل صوره للمؤتمر الدولي الثالث للجغرافيين في البندقية وحصل على الميدالية الذهبية للمؤتمر. الصورة التي أعدها محمد صادق بك التقطت من الجهة الشمالية الغربية للمدينة المنورة وخارج سور المدينة. في منتصف الصورة تقريباً قبة المسجد النبوي والمقام الشريف للنبي صلى الله عليه واله وسلم، وعلى يسارها وبين منارتي الحرم النبوي يوجد مرقد ائمة البقيع عليهم السلام.

بعد حوالي 46 سنة من التقاط هذه الصورة وتحديدا في عام 1926م، تم تدمير مراقد أئمة البقيع وتسويته بالأرض.

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