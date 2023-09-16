حصار غزة.. إرتفاع في نسبة الفقر والبطالة

العالم - البوصلة

نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت نحو خمسين في المئة، وأدت الحروب الاسرائيلية على قطاع غزة، الى تدمير آلاف المباني السكنية والمنشآت الاقتصادية، وهو الأمر الذي أدى لانضمام آلاف الأسر لقوائم الفقر والفقر المدقع على مدار عقد ونصف العقد. وخلال السنوات الخمس الأخيرة شهد التمويل الدولي المقدم للقطاع تراجعا كبيرا.



ومنذ احتلال مدينة القدس عام الف وتسعمئة وسبعة وستين عمد الاحتلال الاسرائيلي على تهويد المدينة الى جانب العمل على زيادة أعداد المستوطنين فيها وتهجير المقدسيين منها بهدف فرض طابع سياسي واجتماعي وثقافي جديد على المدينة.

ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها يتعلق بكيفية تعامل السلطة الفلسطينية مع حصار غزة ولماذا حتى الان لم نلمس تحركا جديا منها لانهاء هذه المعاناة؟ المعطيات الحالية كارثية في قطاع غزة، هل من الممكن ان نرى تحركا في الامم المتحدة لانهاء الحصار؟ وهذا الحصار من الممكن ان يشكل كارثة انسانية في القطاع، سلطات الاحتلال هل لديها القدرة لتحمل تبعاته؟



كما يبحث البرنامج في الخيارات التي بين يدي سكان القطاع لكسر حصارهم الذي يشتد يوما بعد يوم؟و هل للسلطة الفلسطينية يد في تشديد الحصار في محاولة لتصفية الحسابات السياسية؟الفقر والبطالة وارتفاع نسب الهجرة من القطاع خصوصا للشباب الى اين تتجه الاوضاع فيه؟ وهل من الممكن ان نرى مواجهة عسكرية لكسر الحصار عن القطاع؟وماهو دور المجتمع الدولي لانهاء حصار غزة المستمر منذ اكثر من عقد ونصف؟ الصمت الدولي الا يعزز من موقف كيان الاحتلال في تشديد الحصار؟

وأكد د. محمد فايق عزيز استاذ العلوم السياسية من غزة ان "اكثر من مليونين و170,000 نسمة بحسب احصائية مركز الاحصاء الفلسطيني وبعد التعديل في الاحصائية في ان 80% من سكان قطاع غزة هم تحت الفقر، و 65% منهم لا يملكون امنا غذائيا على حياتهم، و 41% قطاع غزة هم بدون سن الـ 15 عاما، وبالتالي فان المجتمع الغزي هو مجتمع فتي شاب و46% هي نسبة معدل البطالة في قطاع غزة مقارنه بالضفة الغربيه 13%".

ويستضيف برنامج"البوصلة":

- فارس الصرفندي مراسل العالم في رام الله .

- د. محمد فايق عزيز استاذ العلوم السياسية من غزة

التفاصيل في الفيديو المرفق ...