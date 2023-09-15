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مسرور بارزاني يعلن تقديم مقترحين لبغداد بشأن مستحقات كوردستان

مسرور بارزاني يعلن تقديم مقترحين لبغداد بشأن مستحقات كوردستان
الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس حكومة منطقة كردستان، مسرور بارزاني، طرح مقترحين لتأمين وصول المستحقات المالية لمنطقة كردستان.

العالم- العراق

وفي كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقده في مطار بغداد الدولي، قال مسرور بارزاني"جئنا كوفد حكومة منطقة كردستان للدفاع عن الحقوق الدستورية لشعب منطقة كردستان".

وذكر بارزاني أن الوفد أجرى مناقشات مكثفة وطويلة مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وزعماء الأحزاب السياسية الأخرى.

وكشف أن الوفد طرح مقترحين أحدهما قصير المدى والآخر طويل المدى لتوفير المستحقات المالية لكردستان.

وأوضح أن الحل طويل المدى قد يتطلب تشريعات وبعض التغييرات والتعديلات على بعض القوانين وسنعمل عليه لاحقا أما بالنسبة للحل الحالي مرتبط باجتماع مجلس الوزراء العراقي يوم الأحد المقبل 17 أيلول الجاري.

و طمأن بأن تكون هناك بشرى خير وحلا للمشاكل الحالية في أقرب وقت ممكن.

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مسرور بارزاني يعلن تقديم مقترحين لبغداد بشأن مستحقات كوردستان

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