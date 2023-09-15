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شرارة قد تفجر الاوضاع قريباً.. مسيرات العودة تعود بنسختها الثانية

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

مسيرات العودة في نسختها الثانية يبدو انها تعود لتأخذ موقعها في كل يوم جمعة على حدود قطاع غزة، فقد توافد المئات من الشباب في ثلاثة مخيمات للعودة في غزة وخان يونس جنوبا وجباليا شمالا.

وقد اكد المشاركون ان دفاعهم عن الاقصى والاسرى ومطالبتهم بكسر الحصار عن غزة لن تتوقف.

باطلاق الرصاص على ايديهم يظنون انهم سيحجبون صورة عدساتهم، في هذا المشهد توثيق بالصورة والمشهد، لاصابة الصحفي أشرف أبو عمرة برصاصة في يده، يجاهد الاطباء الآن لعدم بتر اصابعه، فقد كان الصحفي ابو عمرة يصور اعتداء الاحتلال على الشباب الثائر الذين استهدفهم الاحتلال بالرصاص الحي والغاز السام وأصاب عدد منهم.

منذ الساعات الاولى للاعلان عن انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار، نشر الاحتلال الاسرائيلي قناصته ودباباته وجيباته العسكرية التي لم تفلح في منع الاطفال عن الاقتراب لقص الاسلاك الشائكة، فكيف اذا بمنع الكبار عن المطالبة بحقهم في الارض والحرية.

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