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عباس: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لإنهاء الاحتلال

عباس: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لإنهاء الاحتلال
السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

شدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على ضرورة تحرك المجتمع الدولي وتحمل مسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأوضح عباس في كلمته أمام مجموعة الـ 77 والصين المنعقدة في العاصمة الكوبية هافانا أن انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه هدفها ترسيخ الاستيطان وفرض واقع الفصل العنصري، الأمر الذي لا يجوز السكوت عنه، مبيناً أن إجراءات الاحتلال الاستعمارية هدفها تقويض إقامة الدولة الفلسطينية.

ولفت عباس إلى أن الشعب الفلسطيني بدعم من مجموعة الـ 77 والصين مستمر في نضاله وكفاحه حتى نيل حقوقه، وهو عازم على التغلب على الاحتلال الذي خنق تنميته وأعاق تطلعاته طوال قرن من الزمن، داعياً إلى ضرورة التحرك الفوري لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.

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