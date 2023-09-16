عباس: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لإنهاء الاحتلال

وأوضح عباس في كلمته أمام مجموعة الـ 77 والصين المنعقدة في العاصمة الكوبية هافانا أن انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه هدفها ترسيخ الاستيطان وفرض واقع الفصل العنصري، الأمر الذي لا يجوز السكوت عنه، مبيناً أن إجراءات الاحتلال الاستعمارية هدفها تقويض إقامة الدولة الفلسطينية.

ولفت عباس إلى أن الشعب الفلسطيني بدعم من مجموعة الـ 77 والصين مستمر في نضاله وكفاحه حتى نيل حقوقه، وهو عازم على التغلب على الاحتلال الذي خنق تنميته وأعاق تطلعاته طوال قرن من الزمن، داعياً إلى ضرورة التحرك الفوري لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.