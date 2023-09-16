العالم - المغرب

فقد أدانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ما أسمته بـ”الحملة الإعلامية” من قبل وسائل إعلام فرنسية ضد المغرب، معتبرة أنها استغلت مأساة إنسانية لخدمة “أجندة معينة وتصفية حسابات سياسية ضيقة”.

وقالت النقابة في بيان، إن بعض وسائل الإعلام الفرنسية تخلت عن دورها “الإعلامي والمهني” في نقل حقيقة المأساة التي تعاني منها بعض المناطق في المملكة بسبب الزلزال المدمر، الذي راح ضحيته قرابة 3 آلاف قتيل ومثل ضعفهم جرحى.

ووصفت النقابة ما نشرته صحيفة “شارلي إبدو” الفرنسية بـالفعل الإجرامي الفظيع" لما فيه من "إساءة مباشرة" للملك المغربي، الملك محمد السادس، و"تحريض للمواطنين على عدم المشاركة في المساعدات المالية".

وكانت “شارلي إبدو” قد نشرت غلافا تسخر فيه من الملك المغربي وأرفقته بعنوان “تبرعوا لمحمد السادس أحد أغنى الملوك في العالم بثروة تبلغ 6 مليارات دولار”!.

يأتي ذلك بعد زلزال إقليم الحوز جنوب مراكش، ليل الثامن إلى التاسع من سبتمبر، بقوة 7 درجات.