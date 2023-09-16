السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٦:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بهذه الصورة.."تشارلي إيبدو"تسخر من الملك المغربي وتثير غضبه

بهذه الصورة..
السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

أثارت صحيفة “شارلي إبدو” الفرنسية غضب المغاربة بعد نشرها كاريكاتور سخرت فيه من الملك المغربي الملك محمد السادس.

العالم - المغرب

فقد أدانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ما أسمته بـ”الحملة الإعلامية” من قبل وسائل إعلام فرنسية ضد المغرب، معتبرة أنها استغلت مأساة إنسانية لخدمة “أجندة معينة وتصفية حسابات سياسية ضيقة”.

وقالت النقابة في بيان، إن بعض وسائل الإعلام الفرنسية تخلت عن دورها “الإعلامي والمهني” في نقل حقيقة المأساة التي تعاني منها بعض المناطق في المملكة بسبب الزلزال المدمر، الذي راح ضحيته قرابة 3 آلاف قتيل ومثل ضعفهم جرحى.

ووصفت النقابة ما نشرته صحيفة “شارلي إبدو” الفرنسية بـالفعل الإجرامي الفظيع" لما فيه من "إساءة مباشرة" للملك المغربي، الملك محمد السادس، و"تحريض للمواطنين على عدم المشاركة في المساعدات المالية".

وكانت “شارلي إبدو” قد نشرت غلافا تسخر فيه من الملك المغربي وأرفقته بعنوان “تبرعوا لمحمد السادس أحد أغنى الملوك في العالم بثروة تبلغ 6 مليارات دولار”!.

يأتي ذلك بعد زلزال إقليم الحوز جنوب مراكش، ليل الثامن إلى التاسع من سبتمبر، بقوة 7 درجات.

تصنيف :

روابط ذات صلة

عاصفة دانيال في ليبيا.. مخاطر صحية وبيئية تحدق بالناجين في درنة

شاهد.. المستجد في تداعيات زلزال المغرب

المغرب.. مناطق الزلزال تشهد ظاهرة لم ترى منذ القرن الماضي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإعلام الحكومي يدين استهداف الاحتلال الموطنين والصحفيين شرق غزة

بهذه الصورة.."تشارلي إيبدو"تسخر من الملك المغربي وتثير غضبه

دمشق تطالب الرفع الفوري للتدابير القسرية المفروضة على الشعب السوري

شاهد بالفيديو..اسطورة الكرة الايرانية الشهير، علي دايي، يتكلم بالعربية!

شاهد بالفيديو.. انطلاق مواكب نحو مرقد الإمام الرضا(ع) في مشهد المقدسة

شاهد بالفيديو.. مؤتمر'المجاهدون في الغربة' الدولي ينهي أعماله في ايران