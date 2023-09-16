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بريطانيا تصنف فاغنر الروسية "منظمة إرهابية"

بريطانيا تصنف فاغنر الروسية
السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

صنّفت بريطانيا رسميا مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة کـ"منظمة إرهابية" ما يجرّم الانضمام إليها، أو تقديم الدعم لها.

العالم - أوروبا

وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان، إن هذا الأمر يدخل حيز التنفيذ الفوري، وسيجعل الانتماء إلى مجموعة فاغنر، أو دعمها في بريطانيا جريمة جنائية، مع عقوبة بالسجن قد تصل لمدة 14 عاما مع، أو دون غرامة.

وأصبحت فاغنر المنظمة الإرهابية رقم 79 المحظورة في المملكة المتحدة، عقب دخول قانون حظرها حيّز التنفيذ، بعد تقديمه للبرلمان أوائل سبتمبر/أيلول الجاري.

وحظيت مجموعة فاغنر بمكانة دولية متزايدة في السنوات الأخيرة، من خلال انتشارها في مناطق عدة بأفريقيا، وقتالها في الحرب الأوكرانية المستمرة منذ 18 شهرا.

وتأسست شركة فاغنر في 2014 على يد يفغيني بريغوجين، الذي لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة بروسيا في 23 أغسطس/آب 2023.

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بريطانيا تصنف فاغنر الروسية "منظمة إرهابية"

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