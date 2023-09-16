المقاومة تستهدف موقعا بطولكرم والصهاينة يهاجمون بلدة بيتا

العالم - فلسطين

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إنه تعامل مع 22 إصابة اختناقًا بالغاز، خلال المواجهات مع الاحتلال في البلدة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت بلدة بيتا، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان.

وتفرضُ قوات الاحتلال الاسرائيلي حصارًا مشددًا على القرية منذ يوم الثلاثاء الماضي، حيث أغلقت كافة مداخلها ومخارجها، وتقوم بعمليات اقتحام واسعة النطاق، إثر عملية إطلاق النار على مستوطنين في بلدة “حوارة” المجاورة لها.

وواصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها واعتداءاتها على الفلسطينيين في عدّة مناطق بالضفة وسط اندلاع مواجهات عنيفة تخللها إلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت.

وأطلق مقاومون فلسطينيون النار صوب موقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم، مساء اليوم السبت.

واندلعت مواجهات تخللها إلقاء حجارة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية.

وألقى الشباب الثائر الحجارة خلال مواجهة مع قوات الاحتلال في قرية زبوبا غرب جنين، كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة في طولكرم.