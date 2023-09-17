ٰطائرات التحالف الدولي خرقت بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 15 مرة

ٰالعالم - سوریا

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، فاديم كوليت، في مؤتمر صحفي مساء أمس السبت، إنه "خلال اليوم الماضي سجل من جانب التحالف الدولي 15 حالة انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم، بسبب رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".

وأوضح أنه، في منطقة التنف التي تمر بها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل خلال اليوم الماضي 15 انتهاكا من قبل ثلاثة أزواج من مقاتلات "إف - 35"، وزوجين من مقاتلات "تايفون"، وزوج من مقاتلات" رافال"، وثلاث طائرات بدون طيار متعددة الأغراض من طراز " إم كيو 1 إس".