الإدميرال تنكسيري: نريد أمنا مستداما في المنطقة

العالم - ايران

جاء ذلك في كلمته التي القاها أمام دورة "تعزيز البصيرة" الخاصة بأبناء وعوائل شهداء سلاح البحر في حرس الثورة الاسلامية والتي اقيمت في مدينة مشهد المقدسة لأول مرة.

وتابع قائلا: ان الملحمة العظيمة التي سجلها شهداء سلاح البحر في قوات حرس الثورة الاسلامية تعتبر منعطفا في التاريخ الدفاعي والملحمي للثورة الاسلامية في ايران .

وأشار الى ان المواجهة التي سجلها أبطال سلاح البحر في حرس الثورة أمام الاستكبار العالمي بمشاركة الشهيد نادر مهدوي و 14 شهيدا من اخوانه الشجعان والتي أدت الى تحطيم الهيمنة البالية لأميركا في مياه الخليج الفارسي عام 1987، بانها تعتبر واحدة من الصفعات التي وجهها أبناء ايران الاسلامية لأميركا.

* أميركا مصدر كل الصراعات في العالم

واعتبر الادميرال " تنسكيري " أميركا مصدر كل الصراعات والحروب في العالم، مشددا على ضرورة تسليط الضوء على هذه الجرائم وتبيانها وفضحها.

وأشار الى يوم استشهاد الامام الرضا (ع) وخاطب أبناء الشهداء قائلا: انه لمن دواعي السرور أن تزوروا ضريح الامام الرؤوف في هذا اليوم الذي تم ببركة الدماء الطاهرة والخالدة لآبائكم، حيث أنكم جميعا ضيوف الامام الرضا (ع).

وخاطب قائد سلاح البحر في قوات حرس الثورة الاسلامية أبناء الشهداء قائلا: ان اقتدار هذه القوات والنظام الاسلامي المقدس في مختلف المجالات مثل التقنية والمعدات و صناعة أحدث الغواصات القتالية العابرة للمحيطات والصواريخ والمسيرات والعلوم الأخرى، انما هو رهين التضحيات التي قدمها آباؤكم والدماء الزكية التي قدموها لهذا النظام الاسلامي.