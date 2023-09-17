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مؤتمر "الجهاد والمقاومة من الأمس إلى اليوم" سیعقد الأربعاء المقبل بحضور قائد الثورة الإسلامیة

مؤتمر
الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلن رئیس مؤسسة الحفاظ علي آثار الدفاع المقدس ونشر قیمه العمید "بهمن كاركر" عقد المؤتمر الوطني "الجهاد والمقاومة من الأمس إلى اليوم" الأربعاء المقبل( 20 سبتمبر2023)، بحضور قائد الثورة الإسلامية آية الله السید "على خامنئي".

العالم - ايران

وقال العميد "بهمن كاركر" الیوم الأحد، في مؤتمر صحفي عقد بالمتحف الوطني للثورة الإسلامية والدفاع المقدس: إن المؤتمر الوطني "الجهاد والمقاومة من الأمس إلى اليوم" سيعقد الأربعاء المقبل (20 سبتمبر2023) بحضور قائد الثورة الإسلامية آية الله السید "على
خامنئي" في حسينية الإمام الخميني (ره) .

وأضاف: سیتم بث مباشر لهذا المؤتمر في كافة أنحاء البلاد ومراكز المحافظات والمدن و قاعدة لقوات التعبئة الشعبية (البسيج) وثكنات وجامعات القوات المسلحة وفي كافة المراكز التي لها أنشطة ثقافية وفنية وذلك من خلال قنوات مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وقال: سيشارك في هذا المؤتمر قدامى المحاربين والناشطين في مجال الدفاع المقدس والمقاومة ومختلف الطبقات والقوميات الإيرانية وممثلو الديانات السماوية، وأسر شهداء الدفاع المقدس والمقاومة والمدافعين عن الصحة والمدافعين عن الأمن.

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مؤتمر "الجهاد والمقاومة من الأمس إلى اليوم" سیعقد الأربعاء المقبل بحضور قائد الثورة الإسلامیة