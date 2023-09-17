مؤتمر "الجهاد والمقاومة من الأمس إلى اليوم" سیعقد الأربعاء المقبل بحضور قائد الثورة الإسلامیة

العالم - ايران

وقال العميد "بهمن كاركر" الیوم الأحد، في مؤتمر صحفي عقد بالمتحف الوطني للثورة الإسلامية والدفاع المقدس: إن المؤتمر الوطني "الجهاد والمقاومة من الأمس إلى اليوم" سيعقد الأربعاء المقبل (20 سبتمبر2023) بحضور قائد الثورة الإسلامية آية الله السید "على

خامنئي" في حسينية الإمام الخميني (ره) .

وأضاف: سیتم بث مباشر لهذا المؤتمر في كافة أنحاء البلاد ومراكز المحافظات والمدن و قاعدة لقوات التعبئة الشعبية (البسيج) وثكنات وجامعات القوات المسلحة وفي كافة المراكز التي لها أنشطة ثقافية وفنية وذلك من خلال قنوات مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وقال: سيشارك في هذا المؤتمر قدامى المحاربين والناشطين في مجال الدفاع المقدس والمقاومة ومختلف الطبقات والقوميات الإيرانية وممثلو الديانات السماوية، وأسر شهداء الدفاع المقدس والمقاومة والمدافعين عن الصحة والمدافعين عن الأمن.